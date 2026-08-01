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Encontraron a dos hermanas muertas en una casa del Chuy

La hipótesis que surge de acuerdo con los indicios ubicados en primera instancia es de homicidio y posterior suicidio.

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Este sábado dos hermanas, de 66 y 56 años fueron encontradas muertas en su casa en el centro del Chuy. El hecho fue calificado como muerte violenta.

La hipótesis que surge de acuerdo con los indicios ubicados en primera instancia es de homicidio y posterior suicidio.

Personal policial ingresó a la finca tras la denuncia del hijo de una de las víctimas. La mujer de 56 años fue localizada en una habitación destinada a dormitorio, con lesiones visibles en la espalda provocadas por un arma blanca. La restante, de 66 años —quien padecía afecciones psiquiátricas y convivía desde hacía poco tiempo con su hermana—, fue encontrada en el suelo de la cocina. Presentaba cortes con sangrado en sus manos.

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Sobre la mesa se encontró un arma blanca, una nota escrita a mano donde explicaba la situación y varias cajas de psicofármacos.

Enterado el Fiscal del caso dispuso acta al denunciante, Científica, acta a familiares a fin de conocer la situación, autopsia para las fallecidas, acta a policías actuantes.

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