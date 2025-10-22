RECIBÍ EL NEWSLETTER
Ministerio del Interior contratará a 33 becarios auxiliares administrativos para comisarías de Montevideo

El plazo para postularse vence el 11 de noviembre. Las inscripciones se realizan a través del portal Uruguay Concursa.

El Ministerio del Interior tiene un llamado para la selección de 33 becarios auxiliares administrativos destinados a comisarías del departamento de Montevideo, con inclusión de un cupo para personas autodefinidas afrodescendientes, según lo establece el artículo 4 de la Ley 19.122.

Los seleccionados tendrán un contrato de beca con una retribución equivalente a 6 BPC, actualmente 39.456 pesos, cumpliendo 30 horas semanales de trabajo.

La duración inicial del contrato será de 18 meses, prorrogables una única vez por hasta 12 meses más, sujeto a evaluación de desempeño.

Pueden postularse estudiantes en formación de carreras universitarias, técnicas o docentes terciarias, en instituciones públicas o privadas habilitadas.

Toda la información sobre la documentación que debe presentar y quiénes quedan excluidos por tener vínculos con la administración pública se encuentra disponible en la web del Ministerio del Interior.

El plazo para la postulación vence el 11 de noviembre. Y la inscripción se realiza a través de la plataforma oficial www.uruguayconcursa.gub.uy.

