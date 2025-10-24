Un hombre fue asesinado a tiros en Pueblo Victoria a tres cuadras donde el miércoles se registró otro homicidio

Un hombre de 28 años fue asesinado de varios disparos de arma de fuego en el pecho y en la cabeza. El homicidio ocurrió en la madrugada de este viernes en Cayetano Rivas y Del Cid, en Pueblo Victori a , en el barrio La Teja .

Una mujer denunció al 911 sobre las 4 de la madrugada de este viernes haber escuchado disparos en la zona y que en una casa de la calle Cayetano Silva habría personas heridas de arma de fuego.

Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar encontraron una vivienda de una sola habitación en la que funcionaría una boca de venta de drogas. En el interior, encontraron el cuerpo de la víctima con varios impactos de bala en el tórax y en el cráneo.

En la escena, la Policía Científica relevó varias vainas. El personal del Departamento de Homicidios de la Policía trabaja en el caso.

El homicidio ocurrió a tres cuadras donde el miércoles un hombre de 37 años, consumidor de drogas, fue ultimado a tiros por individuos que pasaron en moto por Gobernador del Pino y Del Cid.