Comienza a funcionar en diciembre Élida, la app que permite alertar situaciones de violencia de género

El Ministerio del Interior anunció que a partir del mes de diciembre comienza a funcionar la app Élida que permite alertar sobre situaciones de violencia de género .

Dicha herramienta llevará el nombre de la primera mujer policía uniformada del Uruguay, Élida Pensado Graña. En una primera instancia, serán 2.000 los celulares que contarán con dicha aplicación, en convenio con Antel.

La directora nacional de Políticas de Género del Ministerio del Interior, July Zabaleta, explicó que la herramienta está dirigida a víctima de violencia de género que cuenten con medidas de no acercamiento.

"No es una herramienta para superponer con tobilleras si no una alternativa a las tobilleras porque es para otro público (...) la vamos a estar lanzando en nuestro acto central en el marco del 25 de noviembre en la sala Mario Benedetti de la Torre de las Comunicaciones, el 21 de noviembre a partir de las 15.00 horas".

Zabaleta indicó que la herramienta cuenta con un botón de pánico y que la Policía va a tener registrados los datos para poder enviar una respuesta ante una emergencia.

"Sabemos que eso no es lo único que necesita una víctima el día después de la denuncia, entonces también queremos que por ejemplo se pueda ampliar la denuncia desde ese dispositivo sin tener que trasladarse a la comisaría".

Y agregó: "Vamos a empezar con un proyecto piloto en Montevideo, testear la respuesta también para poder irlo llevando a otros lugares del país".