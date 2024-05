Ministerio de Ambiente planteó a Presidencia aumentar multas a "millones de dólares" para incumplidores

Foto: Subrayado. Ministro pide ser más "categórico" en decir que no se pueden empezar obras sin permisos ambientales.

"Nos está preocupando muchísimo", señaló el jerarca respecto a los emprendedores que comienzan obras sin las autorizaciones ambientales que corresponden. Y opinó que muchas veces las multas no son acordes al tamaño del emprendimiento.

Bouvier se refirió a proyectos en Maldonado y pidió al intendente Enrique Antía que sea "más categórico" en sus declaraciones públicas. "Las señales que se den desde el gobierno municipal y nacional" deben ser: "No pueden empezar obras", sugirió Bouvier. Y apuntó: "No podemos permitirlos. No se puede hacer una costumbre".