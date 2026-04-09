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Militar que argumentó "sexomnia" para defenderse de acusación de abuso fue sobreseído

La fiscal actual del caso "no encontró conductas punibles" para continuar investigando al militar.

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El militar Wilfredo Paiva, exjefe de Comunicación del Ejército Nacional que estaba imputado por abuso sexual desde octubre de 2025, fue sobreseído. La fiscal actual del caso, Daniela Revello, "no encontró conductas punibles".

En marzo, el fiscal que llevaba el caso en ese momento, Maximiliano Sosa, había solicitado el sobreseimiento luego de que la defensa del entonces imputado argumentó que el hombre padecía "sexsomnia", un trastorno del sueño que, de acuerdo a fundamentos médicos presentados, no le permitía ser consciente de sus actos. En ese momento, la Justicia ordenó que el caso fuera analizado por otra fiscal, y fue Revello quien tomó el caso.

Paiva había sido imputado por un delito de abuso sexual específicamente agravado y en un principio se dispuso su prisión preventiva. En marzo, pasó a utilizar tobillera electrónica. Ahora fue sobreseído.

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Paiva asumió en marzo de 2017 como jefe del Departamento de Comunicación Institucional del Ejército y vocero de la fuerza en sustitución de Yamandú Lessa. Permaneció en el cargo hasta febrero de 2022, cuando fue relevado por Pedro Gómez. Entonces, Paiva pasó a retiro voluntario.

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