Condenaron a un hombre por abuso sexual y corrupción hacia una menor; cumplirá libertad a prueba

Un hombre fue condenado por reiterados delitos de abuso sexual sin contacto corporal agravado y corrupción agravada de menores en el departamento de Paysandú.

El individuo deberá cumplir régimen de libertad a prueba por el plazo de 12 meses.

Personal de la Comisaría de Violencia Doméstica y de Género en conjunto con el Departamento de Delitos Sexuales y Fiscalía llevaron adelante investigaciones sobre presuntos delitos contra una joven de 19 años.

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Un familiar responsable de la joven presentó una denuncia en diciembre del 2025 sobre hechos ocurridos en el ámbito intrafamiliar.

La justicia dispuso medidas de protección y asistencia hacia la joven, además durante la investigación, se llevaron adelante allanamientos y toma de declaraciones, logrando reunir las evidencias suficientes.