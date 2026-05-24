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PAYSANDÚ

Condenaron a un hombre por abuso sexual y corrupción hacia una menor; cumplirá libertad a prueba

Un familiar responsable de la víctima denunció los hechos en diciembre del año pasado sobre hechos ocurridos en el ámbito intrafamiliar.

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Un hombre fue condenado por reiterados delitos de abuso sexual sin contacto corporal agravado y corrupción agravada de menores en el departamento de Paysandú.

El individuo deberá cumplir régimen de libertad a prueba por el plazo de 12 meses.

Personal de la Comisaría de Violencia Doméstica y de Género en conjunto con el Departamento de Delitos Sexuales y Fiscalía llevaron adelante investigaciones sobre presuntos delitos contra una joven de 19 años.

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Condenaron a dos años de prisión a hombre que abusó sexualmente de vecina de 12 años

Un familiar responsable de la joven presentó una denuncia en diciembre del 2025 sobre hechos ocurridos en el ámbito intrafamiliar.

La justicia dispuso medidas de protección y asistencia hacia la joven, además durante la investigación, se llevaron adelante allanamientos y toma de declaraciones, logrando reunir las evidencias suficientes.

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