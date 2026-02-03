Miles de personas marchan en Venezuela para exigir la liberación de Nicolás Maduro

Miles de personas marcharon este martes en Caracas para exigir la liberación del presidente Nicolás Maduro , capturado hace un mes en una incursión militar de Estados Unidos, constataron periodistas de la AFP.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados a Nueva York para enfrentar un juicio por narcotráfico. El poder lo heredó su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, que gobierna bajo presión de Washington.

"Llegó la patria, llegó la paz, que Venezuela necesita a Nicolás", gritaron manifestantes, muchos empleados públicos, durante el recorrido.

Una marea de camisetas rojas -el color de chavismo- era visible a lo largo de una avenida importante de Caracas, vía al centro de ciudad, que concentra los poderes públicos.

Canciones de campaña sonaban en enormes bocinas de camiones que escoltaban al grupo.

"Nos sentimos confusos, nos sentimos tristes, rabiosos, hay muchas emociones dentro de este proceso que nos tiene en la calle", expresó José Perdomo, empleado público de 58 años.

"La esperanza sigue en la calle luchando y más temprano que tarde tendrán que soltar a nuestro presidente", afirmó.

La presidenta interina Rodríguez impulsa una amnistía general en el Parlamento, que este martes no la incluyó en su agenda.

Una marcha estudiantil demandó más temprano celeridad en su aprobación.

FUENTE: AFP