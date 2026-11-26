Con motivo de la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes, este jueves cruzaron unos 2.000 hinchas por el puente General San Martín.

Hinchas del equipo argentino dijeron a Subrayado que están emocionados porque una instancia de este tipo no se da siempre.

Muchos de ellos llegaron con amigos para vivir la experiencia de ver a su equipo en la final. "Siempre hay que acompañar al club a donde sea, sea donde sea, donde toque".

Otro de ellos comentó que llegó solo y que espera encontrarse con amigos. "Hay que estar, son cosas que no pasan todos los días, hay que disfrutarlo, hay que acompañar. Son hitos súper importantes para la institución", comentó.

Otra de las entrevistadas dijo a Subrayado que viajó con su familia y que Estudiantes es una manera de vivir. "Es parte de nuestra vida, no es algo más, somos pinchas, somos de Estudiantes, es el ADN", destacó.

Por su parte, hinchas de Palmeiras llegaron solos, con sus familias o con amigos. "Se vive con mucha carne y con mucha cerveza acá en Uruguay", dijo uno de los hinchas.

El operativo

El operativo comienza este viernes a la hora 09.00. El desplazamiento contará con seguimiento policial en ruta bajo la modalidad de encapsulamiento, organizando tandas de unos 15 ómnibus por convoy que tendrá cada uno de ellos una longitud estimada de 2 kilómetros.

Se advierte a las personas que tengan que viajar hacia el sur del país, que habrá demoras importantes en el tráfico. El cronograma previsto por las fuerzas de seguridad establece dos momentos clave de ingreso por el paso de frontera: el arribo de la primera tanda está prevista para el mediodía de este viernes, mientras que el otro contingente llegará a la frontera a las 6 de la mañana del sábado.