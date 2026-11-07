Miles de fieles recibieron al papa León XIV en el Estadio Centenario para una vigilia histórica

Foto: imagen de la transmisión oficial de la visita del papa.

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El Estadio Centenario vuelve a recibir una visita papal con la llegada del papa León XIV, tras casi 38 años desde la histórica misa de Juan Pablo II el 7 de mayo de 1988.

Terminó la vigilia y así se retira del Estadio Centenario el papa León XIV, en medio de fuegos artificiales. El evento había comenzado a las 19:25.

“Amigos jóvenes: Atrévanse a dar el paso casándose, formando una familia. No le teman al para siempre. Matrimonios, abran su casa a la vida, incluso cuando el mundo les diga que un hijo es una carga", dijo León XIV.

Terminó la vigilia y así se retira del Estadio Centenario el papa León XIV, en medio de fuegos artificiales. https://t.co/6uTLlXOsoL pic.twitter.com/Hx409F7Ax3

Seguí leyendo Una noche histórica en el Centenario: el papa León XIV encabezó una vigilia ante miles de fieles

Y agregó: "Cuando ser justo y honrado tenga un precio, páguenlo".

Papa León XIV en el Estadio Centenario: “Amigos jóvenes: Atrévanse a dar el paso casándose, formando una familia. No le teman al para siempre. Matrimonios, abran su casa a la vida, incluso cuando el mundo les diga que un hijo es una carga (…) Cuando ser justo y honrado tenga un… pic.twitter.com/vRCu6wQ49w — Subrayado (@Subrayado) November 7, 2026

Foto: AFP. Papa León XIV en Estadio Centenario.

20:03 h | El papa ora ante miles de fieles

El papa León XIV ora ante miles de fieles en el Estadio Centenario. Otras miles de personas lo observan desde afuera en pantalla gigante.

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“Detrás de lo que puede verse en una visita breve, hay años enteros de fidelidad. Las familias han transmitido la fe”, dice el papa León XIV en el Estadio Centenario. “La Iglesia les está profundamente agradecida”, agrega.

#AHORA | “Detrás de lo que puede verse en una visita breve, hay años enteros de fidelidad. Las familias han transmitido la fe”, dice el papa León XIV en el Estadio Centenario.



“La Iglesia les está profundamente agradecida”, agrega. https://t.co/6uTLlXOsoL pic.twitter.com/bJc6ywOn3X — Subrayado (@Subrayado) November 7, 2026

19:34 h | Arenga al papa

"Papa, León, te queremos un montón", arenga el público en el Estadio Centenario ante la visita del sumo pontífice.

"Papa, León, te queremos un montón", arenga el público en el Estadio Centenario ante la visita del sumo pontífice. https://t.co/6uTLlXOsoL pic.twitter.com/tunOONB3An — Subrayado (@Subrayado) November 7, 2026

Así transcurre la vigilia de oración.

Miles de fieles recibieron al papa León XIV en el Estadio Centenario: transcurre la vigilia de oración. https://t.co/6uTLlXOsoL pic.twitter.com/u98XwTnttj — Subrayado (@Subrayado) November 7, 2026

19:31 h | Sturla: "Tener al papa es un golazo"

"Tener al papa entre nosotros es un golazo", dice el cardenal Daniel Sturla durante un discurso en el Estadio Centenario.

"Tener al papa entre nosotros es un golazo", dice el cardenal Daniel Sturla durante un discurso en el Estadio Centenario. https://t.co/6uTLlXP0ej pic.twitter.com/xhhvkUZMMW — Subrayado (@Subrayado) November 7, 2026

19:25 h | Ovación al papa, saludo a niños y Lucas Sugo en vivo

El Estadio Centenario aplaude y ovaciona al papa León XIV mientras sube al escenario y saluda a niños. Canta Lucas Sugo en vivo.

"Tener al papa entre nosotros es un golazo", dice el cardenal Daniel Sturla.

El Estadio Centenario aplaude y ovaciona al papa León XIV mientras sube al escenario y saluda a niños. Canta Lucas Sugo en vivo. https://t.co/6uTLlXOsoL pic.twitter.com/JXkdmYQ49H — Subrayado (@Subrayado) November 7, 2026

19:20 h | Saludo por tribunas

León XIV hace un recorrido por la parte inferior de cada tribuna del Estadio Centenario, a bordo del papamóvil. En instantes comenzará la vigilia.

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19:18 h | El papa llega al estadio

#AHORA | El papa León XIV llega al Estadio Centenario, donde hará una vigilia. https://t.co/6uTLlXP0ej pic.twitter.com/zW9smCCTDw — Subrayado (@Subrayado) November 7, 2026

Las puertas del estadio abrieron a las 15:00 y permanecieron habilitadas hasta las 18:00. Para quienes no pudieron ingresar, se instaló una pantalla gigante en el exterior.

Miles de fieles esperan al papa León XIV en el Estadio Centenario: en instantes comenzará la vigilia. Informa @jimena_crujeira | https://t.co/BmpxVnnd2S pic.twitter.com/bLnPTfBrfl — Subrayado (@Subrayado) November 7, 2026

La actividad fue la última de la agenda de este sábado.

El domingo a las 8:00, parte hacia Florida en auto. De acuerdo a lo previsto, detendrá su recorrido en Juanicó, donde saludará a la comunidad católica y vecinos de esa localidad, donde es aguardado con mucha expectativa. Luego, seguirá su ruta para llegar a Florida y celebrará una misa a las 10:30 de la mañana en la plaza frente a la Catedral del Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres.

El papa León XIV emprenderá su regreso directamente al Aeropuerto Internacional de Carrasco, donde realizará una ceremonia a las 15:10, como broche final de su visita en su primer destino de América Latina.

A las 15:30, partirá hacia la ciudad de Buenos Aires y continuará su misión en Argentina.