El Estadio Centenario vuelve a recibir una visita papal con la llegada del papa León XIV, tras casi 38 años desde la histórica misa de Juan Pablo II el 7 de mayo de 1988.
Miles de fieles recibieron al papa León XIV en el Estadio Centenario para una vigilia histórica
Luego de 38 años, un papa visita el Estadio Centenario. "Papa, León, te queremos un montón", arenga el público ante la visita del sumo pontífice.
20:42 h | Fin de la vigilia
Terminó la vigilia y así se retira del Estadio Centenario el papa León XIV, en medio de fuegos artificiales. El evento había comenzado a las 19:25.
20:16 h | Mensaje a los jóvenes: "Atrévanse a dar el paso casándose, formando una familia"
“Amigos jóvenes: Atrévanse a dar el paso casándose, formando una familia. No le teman al para siempre. Matrimonios, abran su casa a la vida, incluso cuando el mundo les diga que un hijo es una carga", dijo León XIV.
Una noche histórica en el Centenario: el papa León XIV encabezó una vigilia ante miles de fieles
Y agregó: "Cuando ser justo y honrado tenga un precio, páguenlo".
20:03 h | El papa ora ante miles de fieles
El papa León XIV ora ante miles de fieles en el Estadio Centenario. Otras miles de personas lo observan desde afuera en pantalla gigante.
“Detrás de lo que puede verse en una visita breve, hay años enteros de fidelidad. Las familias han transmitido la fe”, dice el papa León XIV en el Estadio Centenario. “La Iglesia les está profundamente agradecida”, agrega.
19:34 h | Arenga al papa
"Papa, León, te queremos un montón", arenga el público en el Estadio Centenario ante la visita del sumo pontífice.
Así transcurre la vigilia de oración.
19:31 h | Sturla: "Tener al papa es un golazo"
"Tener al papa entre nosotros es un golazo", dice el cardenal Daniel Sturla durante un discurso en el Estadio Centenario.
19:25 h | Ovación al papa, saludo a niños y Lucas Sugo en vivo
El Estadio Centenario aplaude y ovaciona al papa León XIV mientras sube al escenario y saluda a niños. Canta Lucas Sugo en vivo.
"Tener al papa entre nosotros es un golazo", dice el cardenal Daniel Sturla.
19:20 h | Saludo por tribunas
León XIV hace un recorrido por la parte inferior de cada tribuna del Estadio Centenario, a bordo del papamóvil. En instantes comenzará la vigilia.
19:18 h | El papa llega al estadio
Las puertas del estadio abrieron a las 15:00 y permanecieron habilitadas hasta las 18:00. Para quienes no pudieron ingresar, se instaló una pantalla gigante en el exterior.
La actividad fue la última de la agenda de este sábado.
El domingo a las 8:00, parte hacia Florida en auto. De acuerdo a lo previsto, detendrá su recorrido en Juanicó, donde saludará a la comunidad católica y vecinos de esa localidad, donde es aguardado con mucha expectativa. Luego, seguirá su ruta para llegar a Florida y celebrará una misa a las 10:30 de la mañana en la plaza frente a la Catedral del Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres.
El papa León XIV emprenderá su regreso directamente al Aeropuerto Internacional de Carrasco, donde realizará una ceremonia a las 15:10, como broche final de su visita en su primer destino de América Latina.
A las 15:30, partirá hacia la ciudad de Buenos Aires y continuará su misión en Argentina.
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