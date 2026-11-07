Papa León XIV en Casavalle: "Me siento como en casa"

Foto: FocoUy. Papa León XIV parte desde la Nunciatura Apostólica en Montevideo este sábado, rumbo a Paysandú.

El papa León XIV llegó a Montevideo a las 13:31, luego de visitar Paysandú, donde celebró su primera misa en Sudamérica . Desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco se trasladó a descansar a la Nunciatura, ubicada sobre bulevar Artigas, en el límite de los barrios Cordón y Pocitos.

Tras dejar Casavalle, el papa se traslada a la Universidad Católica para reunirse con representantes del mundo de la educación católica.

La última actividad de este sábado será en el estadio Centenario, donde encabezará la vigilia central de su visita ante miles de personas. Mirá aquí las actividades del domingo .

Seguí leyendo El ministro Carlos Negro recorrió la zona de Casavalle, a donde llegó el papa León XIV

18:12 h | El papa deja Casavalle

El papa León XIV terminó la actividad en Casavalle y ya se dirige a la próxima actividad, sobre la avenida 8 de Octubre y la zona del Estadio Centenario. Mientras, vecinos del barrio dan sus primeras impresiones tras la visita del sumo pontífice.

El papa León XIV terminó la actividad en Casavalle y ya se dirige a la próxima actividad, sobre la avenida 8 de Octubre y la zona del Estadio Centenario.



Mientras, vecinos del barrio dan sus primeras impresiones tras la visita del sumo pontífice. https://t.co/BmpxVnnKSq pic.twitter.com/sS4KH6AyIj — Subrayado (@Subrayado) November 7, 2026

18:00 h | Arenga y rezo

"¡León, amigo, el pueblo está contigo!", arengan los fieles en Casavalle, previo al rezo que realizó el pontífice.

"¡León, amigo, el pueblo está contigo!", arengan los fieles en Casavalle, previo al rezo que realizó el pontífice. https://t.co/S0obbfDvok pic.twitter.com/PO2iFsQDjL — Subrayado (@Subrayado) November 7, 2026

17:56 h | El discurso completo de León XIV

Mirá el discurso completo que dio el papa León XIV en Casavalle, con foco en aspectos sociales.

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"Me siento como en casa", afirmó el pontífice.https://t.co/S0obbfDvok pic.twitter.com/Yg2tQufI4B — Subrayado (@Subrayado) November 7, 2026

17:50 h | León en Casavalle: amenaza a la paz en los barrios

“La inseguridad y la violencia, lamentablemente, amenazan la paz de nuestros barrios e incluso la vida de nuestros seres queridos. Tantas veces la sociedad responde con indiferencia”, agrega León XIV.

Papa León XIV en Casavalle: “La inseguridad y la violencia, lamentablemente, amenazan la paz de nuestros barrios e incluso la vida de nuestros seres queridos. Tantas veces la sociedad responde con indiferencia”. https://t.co/S0obbfDvok pic.twitter.com/oUa4FLD2H5 — Subrayado (@Subrayado) November 7, 2026

17:46 h | León XIV en Casavalle: "Me siento como en casa"

“Es una gran alegría para mí visitarlos. Me siento como en casa. Gracias por haber preparado este encuentro con tanto entusiasmo”, dice el papa León XIV en Casavalle en sus primeras palabras en el barrio.

#AHORA | “Es una gran alegría para mí visitarlos. Me siento como en casa. Gracias por haber preparado este encuentro con tanto entusiasmo”, dice el papa León XIV en Casavalle en sus primeras palabras en el barrio. https://t.co/S0obbfDvok pic.twitter.com/vyqh4cyD4x — Subrayado (@Subrayado) November 7, 2026

17:12 h | El papa en el escenario en Casavalle

El papa León XIV se sube al escenario en Casavalle y saluda a los miles de fieles que esperan desde hace algunas horas. En minutos comenzará su discurso con enfoque social.

El papa León XIV se sube al escenario en Casavalle y saluda a los miles de fieles que esperan desde hace algunas horas. En minutos comenzará su discurso con enfoque social. https://t.co/S0obbfCXyM pic.twitter.com/u0PcKxfG31 — Subrayado (@Subrayado) November 7, 2026

17:04 h | "¡Viva el papa!"

“Que el Señor esté con ustedes”, dice el papa León XIV en Casavalle, antes del grito de arenga de los fieles: “¡Viva el papa!”.

El pontífice tuvo un diálogo cara a cara con algunos vecinos, durante uno de los contactos más cercanos en su recorrida por Uruguay.

“Que el Señor esté con ustedes”, dice el papa León XIV en Casavalle, antes del grito de arenga de los fieles: “¡Viva el papa!”.



El pontífice tuvo un diálogo cara a cara con algunos vecinos, en medio de uno de los contactos más cercanos con los vecinos en su recorrida por… pic.twitter.com/VFSzRQ8NDa — Subrayado (@Subrayado) November 7, 2026

16:58 h | León XIV llega a Casavalle

El papa León XIV llegó a Casavalle, donde brindará un discurso con enfoque social. Es acompañado por el cardenal Daniel Sturla.

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16:26 h | El papa sale hacia Casavalle

El papa salió de la Nunciatura a las 16:26 horas. A las 17:00 León XIV visitará Casavalle y mantendrá un encuentro con la comunidad en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.

El ministro del Interior, Carlos Negro, llegó a la zona a las 15:00 y realiza una recorrida para supervisar el operativo de seguridad.

También llegaron al lugar otras autoridades, entre ellas, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.

Miles de personas aguardan en el lugar, donde el papa brindará un discurso con enfoque social.

La agenda del papa

Luego, a las 18:00, el papa se trasladará a la Universidad Católica para reunirse con representantes del mundo de la educación católica.

La última actividad de este sábado será en el estadio Centenario, donde encabezará la vigilia central de su visita ante miles de personas.

La jornada del domingo será en Florida. Ese es su último día en Uruguay.

A las 8:00, parte hacia Florida en auto. De acuerdo a lo previsto, detendrá su recorrido en Juanicó, donde saludará a la comunidad católica y vecinos de esa localidad, donde es aguardado con mucha expectativa. Luego, seguirá su ruta para llegar a Florida y celebrará una misa a las 10:30 de la mañana en la plaza frente a la Catedral del Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres.

El papa León XIV emprenderá su regreso directamente al Aeropuerto Internacional de Carrasco, donde realizará una ceremonia a las 15:10, como broche final de su visita en su primer destino de América Latina.

A las 15:30, partirá hacia la ciudad de Buenos Aires y continuará su misión en Argentina.