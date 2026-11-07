Papa León XIV: "Los dedos humanos están produciendo la más terrible de las obras humanas: la guerra"

El papa León XIV se reunió este sábado de tarde con representantes del mundo de la educación católica en la Universidad Católica, en Montevideo, donde ofreció un discurso en el que se refirió a la guerra, la vida humana y la necesidad de superar las visiones dualistas.

"Ante la realidad mundial que estamos viviendo, considero necesario superar las visiones dualistas. El ser humano es unidad de cuerpo y alma", expresó ante los presentes.

"No podemos olvidar que en la actualidad los dedos humanos están produciendo la más terrible de las obras humanas: la guerra", agregó.

Seguí leyendo Una noche histórica en el Centenario: el papa León XIV encabezó una vigilia ante miles de fieles

El pontífice también hizo referencia al respeto por la vida humana. "Necesitamos proclamar que la vida humana se respete en todas sus fases y estados. Nadie puede ser rechazado", indicó.

León XIV ante estudiantes católicos: "No podemos olvidar que en la actualidad los dedos humanos están produciendo la más terrible de las obras humanas: la guerra". https://t.co/GlcXdeL3tV pic.twitter.com/AkHztiqDR9 — Subrayado (@Subrayado) November 7, 2026

La actividad contó con la presencia de autoridades educativas y políticas: entre ellas, la vicepresidenta Carolina Cosse y los expresidentes Luis Alberto Lacalle Herrera, Julio María Sanguinetti y Luis Lacalle Pou.

El papa saludó a los estudiantes católicos y les expresó: "Tengo en mi corazón un deseo grande: que el entusiasmo que ustedes viven hoy lo encuentren todos los días. Pueden ser ustedes esa voz que Uruguay necesita para descubrir cuánto es importante la fe en Dios, cuán valiosa es la vida humana y cuánto valor tiene la vida de cada uno de ustedes. Que sigan viviendo con este entusiasmo, con esa alegría. Dios los bendiga".

“¡Papa León, te queremos un montón!; ¡Papa León, te queremos un montón!”, se escuchaba en la arenga de los jóvenes.

El papa León XIV saluda a los estudiantes católicos: "Tengo en mi corazón un deseo grande: que el entusiasmo que ustedes viven hoy lo encuentren todos los días. Pueden ser ustedes esa voz que Uruguay necesita para descubrir cuánto es importante la fe en Dios, cuán valiosa es la… pic.twitter.com/3dluJR0RoB — Subrayado (@Subrayado) November 7, 2026

León XIV llegó a Montevideo a las 13:31, luego de visitar Paysandú, donde celebró su primera misa en Sudamérica. Desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco se trasladó a descansar a la Nunciatura y, luego, visitó Casavalle, donde mantuvo un encuentro con la comunidad de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.

La última actividad de este sábado será en el estadio Centenario, donde encabezará la vigilia central de su visita ante miles de personas. El domingo viajará a Florida, donde celebrará una misa antes de partir hacia Argentina.