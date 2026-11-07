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¿Cuáles son las próximas actividades del papa? Así es la agenda de León XIV este sábado y domingo en Uruguay

El pontífice comenzó su recorrido en el país este sábado con una misa en Paysandú. Luego visitará Casavalle, la Universidad Católica y el estadio Centenario. El domingo viajará a Florida y partirá rumbo a Argentina.

Imagen: transmisión oficial de la visita del papa en Uruguay.

Imagen: transmisión oficial de la visita del papa en Uruguay.

Foto: FocoUy. Papa León XIV parte desde la Nunciatura Apostólica en Montevideo este sábado, rumbo a Paysandú.

Foto: FocoUy. Papa León XIV parte desde la Nunciatura Apostólica en Montevideo este sábado, rumbo a Paysandú.

El papa León XIV visitó Paysandú en la mañana del sábado y llegó a las 13:30 al Aeropuerto de Carrasco. En Montevideo, el sumo pontífice descansará hasta las 17:00, cuando visitará Casavalle. Allí mantendrá un encuentro con la comunidad en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.

A las 18:00 se trasladará a la Universidad Católica para reunirse con representantes del mundo de la educación católica.

La última actividad de este sábado será en el estadio Centenario, donde encabezará la vigilia central de su visita ante miles de personas.

Foto: FocoUy. Traslado del papa León XIV en Montevideo.
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El domingo, último día en Uruguay

La jornada del domingo se desarrollará en Florida, último destino de León XIV en Uruguay.

A las 8:00 partirá en auto hacia ese departamento. Durante el recorrido está previsto que se detenga en Juanicó, donde saludará a la comunidad católica y a los vecinos de esa localidad.

Luego continuará hacia Florida, donde a las 10:30 celebrará una misa en la plaza ubicada frente a la Catedral del Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres.

El papa regresará directamente al Aeropuerto Internacional de Carrasco. Allí participará de una ceremonia prevista para las 15:10, que marcará el cierre de su visita a Uruguay, su primer destino en América Latina.

A las 15:30 partirá hacia Buenos Aires, donde continuará su misión en Argentina.

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