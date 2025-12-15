RECIBÍ EL NEWSLETTER
Milei recibirá el martes al presidente electo de Chile, José Antonio Kast

Será el primer viaje al exterior de José Antonio Kast, quien obtuvo en Chile el 58% de los votos.

Foto: AFP. Javier Milei, presidente argentino.

El presidente de Argentina, Javier Milei, recibirá el martes al mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, con quien mantiene una gran afinidad ideológica, dijo a la AFP una fuente de la presidencia argentina.

Milei saludó a Kast por su victoria apenas unos minutos después de que se comunicara oficialmente. "Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile", escribió en X el mandatario argentino.

Foto: AFP. Javier Milei junto a su hermana Karina, quien además es secretaria general de la Presidencia argentina.
"Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada", añadió el mandatario que celebró que Chile se sume a otros países de Sudamérica con gobiernos derechistas como Paraguay, Perú y Ecuador.

Kast fue el candidato más a la extrema derecha desde el fin de la dictadura del general Augusto Pinochet hace 35 años. Prometió "restablecer la ley" y deportar a casi 340.000 migrantes sin papeles, la mayoría venezolanos, y atacar de frente la criminalidad.

Defiende a la dictadura de Pinochet (1973-1990) que dejó 3.200 muertos y desaparecidos y decenas de miles de torturados y presos políticos. Ha dicho que si el dictador estuviera vivo habría votado por él.

Sucederá el 11 de marzo al presidente izquierdista Gabriel Boric y gobernará por un período de cuatro años.

FUENTE: AFP.

