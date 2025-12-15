Milei recibirá el martes al presidente electo de Chile, José Antonio Kast

El presidente de Argentina, Javier Milei , recibirá el martes al mandatario electo de Chile , José Antonio Kast , con quien mantiene una gran afinidad ideológica, dijo a la AFP una fuente de la presidencia argentina.

Será el primer viaje al exterior de Kast, un abogado de 59 años que se impuso en las elecciones del domingo con 58% de los votos frente a la izquierdista Jeannette Jara, que obtuvo 42% .

Milei saludó a Kast por su victoria apenas unos minutos después de que se comunicara oficialmente. "Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile", escribió en X el mandatario argentino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2000336711511863505&partner=&hide_thread=false LA LIBERTAD AVANZA



Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo @joseantoniokast en las elecciones presidenciales de Chile!



Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que… — Javier Milei (@JMilei) December 14, 2025

"Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada", añadió el mandatario que celebró que Chile se sume a otros países de Sudamérica con gobiernos derechistas como Paraguay, Perú y Ecuador.

Kast fue el candidato más a la extrema derecha desde el fin de la dictadura del general Augusto Pinochet hace 35 años. Prometió "restablecer la ley" y deportar a casi 340.000 migrantes sin papeles, la mayoría venezolanos, y atacar de frente la criminalidad.

Defiende a la dictadura de Pinochet (1973-1990) que dejó 3.200 muertos y desaparecidos y decenas de miles de torturados y presos políticos. Ha dicho que si el dictador estuviera vivo habría votado por él.

Sucederá el 11 de marzo al presidente izquierdista Gabriel Boric y gobernará por un período de cuatro años.

FUENTE: AFP.