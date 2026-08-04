Gobierno de Brasil resolvió retirar a su embajador en Buenos Aires tras insultos de Milei a Lula da Silva

AFP

El Gobierno de Lula da Silva resolvió retirar a su embajador en Buenos Aires y rebajar a encargado de negocios la relación comercial con Argentina tras los insultos del presidente Javier Milei a su par brasileño, a quien definió como "ladrón" y "presidiario".

El canciller de Brasil, Mauro Vieira, citó al embajador argentino Daniel Raimondi al Palacio de Itamaraty (sede del Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño) para entregarle al diplomático una "protesta formal" y la decisión de rebajar el vínculo con Argentina a encargado de negocios, así como posponer sin fecha el regreso del embajador Julio Bitelli a Buenos Aires. La información fue consignada este martes por La Nación de Argentina.

"Tuvimos mucha paciencia, no contestamos, pero creemos que la reiteración de ofensas hacía el presidente hacen inevitable esa decisión", indicaron fuentes del Gobierno de Brasil al medio argentino.