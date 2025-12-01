RECIBÍ EL NEWSLETTER
Gobierno argentino

Milei agradeció a Bullrich tras la renuncia y dijo que es "la mejor ministra de Seguridad de la historia, por lejos"

Patricia Bullrich renunció como ministra de Seguridad para asumir en el Senado. “Viva la libertad, carajo”, escribió el presidente, en respuesta a su carta de renuncia.

Foto: AFP. Javier Milei y Patricia Bullrich, presidente y ministra de Argentina.

Milei citó la carta en X y escribió, en mayúscula: “¡¡¡La mejor ministra de Seguridad de la historia por lejos!!! ¡¡¡Muchas gracias, Patricia Bullrich!!! Viva la libertad, carajo”.

En una carta dirigida al mandatario, Bullrich había expresado gratitud por haber podido “sostener y ejecutar la doctrina de seguridad y orden que hoy prevalece en el país”. Y agradeció a Milei.

Foto: AFP. Javier Milei, presidente de Argentina.
Milei nombró a un militar como ministro de Defensa, el primero desde el regreso de la democracia en Argentina

La ministra señaló que dejará el cargo a partir del 1.º de diciembre de 2025. El 10 de diciembre asumirá como senadora y afirmó que, desde ese cargo, seguirá defendiendo los valores que comparte con el mandatario.

Alejandra Monteoliva será la nueva ministra de Seguridad, informó Bullrich. Aseguró que la futura jerarca la acompañó en estos años y que, a su entender, es la persona indicada para continuar la doctrina que, según manifestó, permitió alcanzar el orden en el país. Destacó su capacidad, experiencia y compromiso para profundizar el camino iniciado.

