La ministra de Seguridad de Argentina Patricia Bullrich le presentó la renuncia al presidente Milei

Patricia Bullrich presentó su renuncia como ministra de Seguridad de Argentina. Comunicó su decisión al presidente Javier Milei mediante una carta en la que agradeció la confianza y destacó la continuidad de la “doctrina de seguridad y orden” aplicada durante su gestión.

Bullrich señaló que su renuncia el 1.º de diciembre de 2025. En el texto recordó que, hace dos años, Milei le había encomendado “la misión de conducir la Seguridad de la Nación” con un mandato centrado en “cuidar a los argentinos, cuidar a quienes nos cuidan, enfrentar al crimen con decisión y recuperar el orden en las calles”. Afirmó que esa fue la guía de todas las medidas que implementó.

"Hace dos años, usted me encomendó la misión de conducir la Seguridad de la Nación con un mandato claro: cuidar a los argentinos, cuidar a quienes nos cuidan, enfrentar al crimen con decisión y recuperar el orden en las calles. Esa responsabilidad marcó cada una de las acciones que llevamos adelante. Agradezco profundamente la confianza que depositó en mí para conducir un área estratégica y el respaldo de todo el equipo que me acompañó en cada operativo, cada decisión y cada batalla que dimos juntos por el país", expresó.

Bullrich dedicó un párrafo a su sucesora, Alejandra Monteoliva, quien asumirá como ministra de Seguridad. Dijo que confía plenamente en ella y que es capaz de continuar con la línea que, según sostuvo, permitió “lograr el orden en el país”. Añadió que la experiencia y el compromiso de la futura ministra serán claves para profundizar la política de seguridad. La carta cierra con un agradecimiento final al presidente y la expresión de su “mayor orgullo” por haber sido parte del gobierno. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1995259604729512034?t=HZ97gZKPigJ0NWHXdzBnNQ&s=19&partner=&hide_thread=false Al Señor Presidente de la Nación, Javier Milei, le presento mi renuncia al cargo de Ministra de Seguridad Nacional.



Al Señor Presidente de la Nación, Javier Milei, le presento mi renuncia al cargo de Ministra de Seguridad Nacional.

Le agradezco profundamente, señor Presidente, la confianza y el respaldo para sostener y ejecutar la doctrina de seguridad y orden que hoy prevalece en el país. pic.twitter.com/hxsSPL7STb — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 30, 2025

