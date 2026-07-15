Nubel Cisneros prevé tiempo inestable en las próximas horas, con lluvias y tormentas que comienzan el jueves, y marcado ascenso de temperatura. El viernes se espera máxima de 26º.
Miércoles templado e inestable; jueves con lluvias, tormentas y marcado ascenso de temperatura: máxima de 26º el viernes
Nubel Cisneros prevé tiempo inestable en las próximas horas, con lluvias y tormentas que comienzan el jueves, y marcado ascenso de temperatura. El viernes se espera máxima de 26º.
De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles se presenta fría con cielo parcialmente nublado a nublado. La tarde seguirá fresca a templada con abundante nubosidad inestabilizandose en la noche por el suroeste y litoral.
El jueves tendremos una mañana húmeda e inestable con mucha nubosidad generando tormentas y lluvias aisladas. La tarde seguirá húmeda e inestable con abundante nubosidad persistiendo tormentas y lluvias aisladas con mejoras parciales.
Semana fría e inestable, con lluvias y tormentas desde el jueves: el informe de Nubel Cisneros
El viernes comienza húmedo e inestable con lluvias y lloviznas aisladas. En la tarde se mantendrán lluvias y lloviznas aisladas con importantes periodos de mejoras a temporarias.
Miércoles 15
Zona Norte: máxima 20º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 18º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 14º
Jueves 16
Zona Norte: máxima 22º y mínima 16º
Zona Sur: máxima 18º y mínima 16º
Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 14º
Viernes 17
Zona Norte: máxima 26º y mínima 16º
Zona Sur: máxima 22º y mínima 16º
Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 14º
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