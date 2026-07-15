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EL PRONÓSTICO DE NUBEL CISNEROS

Miércoles templado e inestable; jueves con lluvias, tormentas y marcado ascenso de temperatura: máxima de 26º el viernes

Nubel Cisneros prevé tiempo inestable en las próximas horas, con lluvias y tormentas que comienzan el jueves, y marcado ascenso de temperatura. El viernes se espera máxima de 26º.

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Nubel Cisneros prevé tiempo inestable en las próximas horas, con lluvias y tormentas que comienzan el jueves, y marcado ascenso de temperatura. El viernes se espera máxima de 26º.

De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles se presenta fría con cielo parcialmente nublado a nublado. La tarde seguirá fresca a templada con abundante nubosidad inestabilizandose en la noche por el suroeste y litoral.

El jueves tendremos una mañana húmeda e inestable con mucha nubosidad generando tormentas y lluvias aisladas. La tarde seguirá húmeda e inestable con abundante nubosidad persistiendo tormentas y lluvias aisladas con mejoras parciales.

Frío, lluvias y tormentas. Foto: FocoUy
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Semana fría e inestable, con lluvias y tormentas desde el jueves: el informe de Nubel Cisneros

El viernes comienza húmedo e inestable con lluvias y lloviznas aisladas. En la tarde se mantendrán lluvias y lloviznas aisladas con importantes periodos de mejoras a temporarias.

Miércoles 15

Zona Norte: máxima 20º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 18º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 14º

Jueves 16

Zona Norte: máxima 22º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 18º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 14º

Viernes 17

Zona Norte: máxima 26º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 22º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 14º

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