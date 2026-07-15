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POR PRIMERA VEZ EN URUGUAY

Presentan la Alerta Amber Uruguay, el sistema de búsqueda temprana de menores ausentes

La presentación se realiza este miércoles con autoridades del Ministerio del Interior, el Poder Judicial, la Fiscalía General y el Sistema Nacional de Emergencias.

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Este miércoles se presenta la llamada Alerta Amber Uruguay, el sistema de búsqueda temprana de menores de edad denunciados como ausentes, sea por secuestro u otra circunstancia.

La presentación se realiza esta mañana en Torre Ejecutiva (Casa de Gobierno) con autoridades del Ministerio del Interior, el Poder Judicial, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

Por primera vez en Uruguay se pondrá en práctica este sistema de alerta temprana, que tiene por objetivo iniciar la búsqueda de un menor desaparecido de forma inmediata, con avisos masivos a la población para que aporte información si vio o sabe algo del niño, niña o adolescente buscado.

las claves de la alerta amber uruguay: como funcionara el sistema para buscar a ninos y adolescentes desaparecidos
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Las claves de la Alerta Amber Uruguay: cómo funcionará el sistema para buscar a niños y adolescentes desaparecidos

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