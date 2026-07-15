Presentan la Alerta Amber Uruguay, el sistema de búsqueda temprana de menores ausentes

Este miércoles se presenta la llamada Alerta Amber Uruguay, el sistema de búsqueda temprana de menores de edad denunciados como ausentes, sea por secuestro u otra circunstancia.

La presentación se realiza esta mañana en Torre Ejecutiva (Casa de Gobierno) con autoridades del Ministerio del Interior, el Poder Judicial, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

Por primera vez en Uruguay se pondrá en práctica este sistema de alerta temprana, que tiene por objetivo iniciar la búsqueda de un menor desaparecido de forma inmediata, con avisos masivos a la población para que aporte información si vio o sabe algo del niño, niña o adolescente buscado.

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