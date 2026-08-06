A la advertencia naranja por tormentas muy fuertes y severas, se agrega una advertencia amarilla para otra zona

Meteorología actualizó a las 9:45 de la mañana de este jueves su advertencia naranja por tormentas muy fuertes y severas, y agregó una advertencia amarilla por tormentas fuertes para una zona lindera a la anterior que incluye a Montevideo y el área metropolitana, (ver mapa abajo).

Ambas advertencias se actualizarán al mediodía o ante cambios significativos en el pronóstico.

“El área será afectada por tormentas muy fuertes y/o severas. Podrán estar acompañadas por precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica”, dice el informe oficial.

Seguí leyendo Advertencia naranja por tormentas muy fuertes y severas para casi todo el país, y alerta por viento muy fuerte con rachas de 120 km/h

Las localidades afectadas por la advertencia naranja

Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Colonia Palma, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Javier de Viana, Mones Quintela, Paso Campamento, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira, Tomás Gomensoro y Topador.

Colonia: todo el departamento.

Durazno: Baygorria, Carlos Reyles, Centenario, Durazno, Feliciano, Ombúes de Oribe y Santa Bernardina.

Flores: todo el departamento.

Florida: Goñi.

Paysandú: todo el departamento.

Río Negro: todo el departamento.

Salto: Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Saucedo, Termas del Arapey y Termas del Daymán.

San José: Ecilda Paullier, Juan Soler, Kiyú-Ordeig, Libertad, Mal Abrigo, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, Rodríguez, San José de Mayo y Villa María.

Soriano: todo el departamento.

Tacuarembó: Cuchilla de Peralta, Paso de los Toros, Piedra Sola y Rincón del Bonete.

Advertencia amarilla

“El área será afectada por tormentas (puntualmente) fuertes. Podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica”, detalle Meteorología.

Las localidades afectadas por la advertencia amarilla.

Canelones: todo el departamento.

Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Cardal, Casupá, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.

Lavalleja: Gaetán y Solís de Mataojo.

Montevideo: todo el departamento.

San José: Capurro y Ciudad del Plata.