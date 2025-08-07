Mides trabaja en mecanismos de seguridad para evitar estafas al hacer uso del beneficio de garrafas

El Ministerio de Desarrollo Social trabaja en mecanismos que ayuden a mejorar la seguridad y evitar casos de fraude al momento de acceder al beneficio de garrafas .

El director de Transferencias y Análisis de Datos de la cartera, Juan Martín Fernández, dijo que el gobierno anterior inició un proceso de cambio en la metodología para que los usuarios accedieran al beneficio a través de Tu App garantizando un canje seguro.

El 1° de febrero de 2025 comenzó a regir este mecanismo y pasó a ser obligatorio. Desde la nueva administración entendieron que se trataba de un buen mecanismo y que daba certezas a los beneficiarios, por lo que continuaron potenciándolo.

"Casi 200 mil beneficiarios tienen descargada Tu App y pueden acceder a este beneficio de subsidio de garrafas".

Para acceder al subsidio, los interesados deben acceder a la página del Mides y completar el formulario.

En este sentido, dos hombres fueron condenados por un fraude millonario con garrafas de supergás de usuarios del Ministerio de Desarrollo Social.

La investigación comenzó con denuncias realizadas por usuarios, que al intentar retirar su garrafa mensual, les indicaban que ya habían sido entregadas, “sin su consentimiento”.

Identificaron a dos empresas involucradas y también a sus propietarios. Los delincuentes registraban como entregadas las garrafas y se apropiaban de los beneficios económicos, con “engaños administrativos y el uso indebido de información específica”.

Los hombres tuvieron una ganancia ilícita de 40 millones de pesos anuales.

Este miércoles, se realizaron tres allanamientos en Montevideo donde se detuvo a los dos hombres, se incautó un arma de fuego, así como dinero, celulares y documentos.

Hubo cerca de 80 denuncias en todo el país sobre esta estafa.

Uno de los hombres fue condenado y deberá cumplir seis meses de cárcel y 18 de libertad a prueba. En tanto, el otro implicado cumplirá cuatro meses de cárcel y 16 meses de libertad a prueba.