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DESARROLLO SOCIAL

Mides renovó sus vías de comunicación para avisar sobre personas en calle en Montevideo

El Ministerio de Desarrollo Social publicó en redes que ya están activos el 0800 3650 y el 091 365 000; aclaró que el 0800 8798 continúa activo.

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Los nuevos números son el 0800 3650 o el 091 365 000.

"Hacemos red los 365 días del año, porque la calle no es lugar para vivir. Las vías de comunicación son ahora más sencillas y recordables. El 0800 8798 (nro. anterior) seguirá activo", indicó la cartera en su cuenta de X.

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