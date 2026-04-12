El Ministerio de Desarrollo Social renovó sus vías de comunicación para recibir avisos sobre personas en situación de calle en Montevideo.
Mides renovó sus vías de comunicación para avisar sobre personas en calle en Montevideo
El Ministerio de Desarrollo Social publicó en redes que ya están activos el 0800 3650 y el 091 365 000; aclaró que el 0800 8798 continúa activo.
Los nuevos números son el 0800 3650 o el 091 365 000.
"Hacemos red los 365 días del año, porque la calle no es lugar para vivir. Las vías de comunicación son ahora más sencillas y recordables. El 0800 8798 (nro. anterior) seguirá activo", indicó la cartera en su cuenta de X.
Seguí leyendo
Una aplicación, viviendas con acompañamiento, empleos y cupos para salidos de la cárcel; las medidas del gobierno
Temas de la nota
Lo más visto
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS
Comienzo de semana agradable, pero el martes desmejora con lluvias y el miércoles agrega tormentas
LEGISLADORES DE ENTRE RÍOS
Diputados argentinos quieren que "Uruguay se comprometa por escrito" a relocalizar planta de hidrógeno verde
ataque a tiros
Mataron a un joven de 24 años de varios disparos cuando iba en moto en Nuevo París
TRIPLE CRIMEN
Policía del triple homicidio llamó a oficial y a su madre tras cometer crímenes; tenía denuncia por amenaza al ex de su pareja
BUNDESLIGA
Dejá tu comentario