El Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga) denuncia un nuevo episodio de atraso del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en el pago de los salarios.
Trabajadores tercerizados del Mides en conflicto: denuncian atrasos salariales y realizan paros sorpresivos
"El atraso salarial ya es inadmisible", aseguró Rodrigo Solaro, dirigente de Sutiga, y apuntó al silencio del gobierno para atender sus reclamos.
El dirigente de Sutiga, Rodrigo Solaro, indicó que hay alrededor de 500 trabajadores que aún no han cobrado su salario. El sindicato se declaró en conflicto y, por ejemplo, en la ONG Otras Manos, una de las organizaciones que gestiona proyectos del Mides, comenzaron con paros sorpresivos por tiempo indeterminado desde las 18 horas de este sábado.
El paro sorpresivo implica que los trabajadores se retiren de sus puestos y que deba ser la organización o el propio Mides, quienes se hagan cargo de cubrir esos lugares para la prestación del servicio.
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Solaro sostuvo que "el atraso salarial ya es inadmisible" y apuntó al silencio del gobierno para atender sus reclamos. No descartó medidas más extremas como encadenarse frente a Torre Ejecutiva.
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