RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Bancos de niebla hasta el miércoles inclusive, cuando vuelve a salir el Sol; el pronóstico de Nubel Cisneros

El meteorólogo de Subrayado Nubel Cisneros informa que los bancos de niebla espesa continúan hasta el miércoles inclusive, cuando por la tarde vuelve a salir el Sol. Siguen las lluvias en el norte.

niebla-lunes-13-de-abril

El meteorólogo de Subrayado Nubel Cisneros informa que los bancos de niebla espesa continúan hasta el miércoles inclusive, cuando por la tarde vuelve a salir el Sol. Siguen las lluvias en el norte.

De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta fresca con restos de nubosidad en las zonas norte y noreste donde se mantendrá inestable, con nieblas y neblinas en el resto del país. La tarde continuará ligeramente templada con abundante nubosidad en el norte generando lluvias aisladas y con cielo parcialmente nublado en el resto del territorio, manteniendo bajas temperaturas en la noche.

El miércoles la mañana estará fría con bancos de niebla y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. La tarde continuará fresca con cielo parcialmente nublado a nublado, observándose marcado descenso de temperatura en la noche.

El jueves tendremos un inicio de jornada muy fría a fría con nieblas y neblinas aisladas. En la tarde se mantendrá el tiempo estable con ambiente templado y buena presencia de Sol, continuando fresco y húmedo en la noche.

Martes 28

Zona Norte: máxima 24º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 18º y mínima 10º

Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 10º

Miércoles 29

Zona Norte: máxima 18º y mínima 4º

Zona Sur: máxima 16º y mínima 4º

Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 6º

Jueves 30

Zona Norte: máxima 22º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 19º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 14º

Temas de la nota

Lo más visto

video
EN LA WEB DEL MSP

El MSP abrió la agenda para que niños y adolescentes de 11 a 15 años reciban gratis la vacuna contra el meningococo
matilde antía, municipio ch

"La IMM sabe que los jueves hay juntadas en las canteras y no hizo operativo", reclama alcaldesa Antía
LAVALLEJA

Condenaron al chofer y al guarda de un ómnibus; llevaban contrabando oculto en el motor del vehículo
LA PAZ

Una mujer de 47 años está grave en CTI tras ser agredida en la calle por un hombre con quien mantenía un vínculo
INUMET

Cinco departamentos bajo advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

Te puede interesar

Visibilidad muy reducida por espesa niebla en Montevideo y el área metropolitana; vuelos demorados en el aeropuerto
MAL TIEMPO

Visibilidad muy reducida por espesa niebla en Montevideo y el área metropolitana; vuelos demorados en el aeropuerto
Bancos de niebla hasta el miércoles inclusive, cuando vuelve a salir el Sol; el pronóstico de Nubel Cisneros
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Bancos de niebla hasta el miércoles inclusive, cuando vuelve a salir el Sol; el pronóstico de Nubel Cisneros
Nubel anunció eventos severos extremos debido al Niño Godzilla y mucha lluvia para primavera y verano video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Nubel anunció "eventos severos extremos" debido al Niño Godzilla y mucha lluvia para primavera y verano

Dejá tu comentario