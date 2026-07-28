El meteorólogo de Subrayado Nubel Cisneros informa que los bancos de niebla espesa continúan hasta el miércoles inclusive, cuando por la tarde vuelve a salir el Sol. Siguen las lluvias en el norte.
Bancos de niebla hasta el miércoles inclusive, cuando vuelve a salir el Sol; el pronóstico de Nubel Cisneros
El meteorólogo de Subrayado Nubel Cisneros informa que los bancos de niebla espesa continúan hasta el miércoles inclusive, cuando por la tarde vuelve a salir el Sol. Siguen las lluvias en el norte.
De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta fresca con restos de nubosidad en las zonas norte y noreste donde se mantendrá inestable, con nieblas y neblinas en el resto del país. La tarde continuará ligeramente templada con abundante nubosidad en el norte generando lluvias aisladas y con cielo parcialmente nublado en el resto del territorio, manteniendo bajas temperaturas en la noche.
El miércoles la mañana estará fría con bancos de niebla y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. La tarde continuará fresca con cielo parcialmente nublado a nublado, observándose marcado descenso de temperatura en la noche.
El jueves tendremos un inicio de jornada muy fría a fría con nieblas y neblinas aisladas. En la tarde se mantendrá el tiempo estable con ambiente templado y buena presencia de Sol, continuando fresco y húmedo en la noche.
Martes 28
Zona Norte: máxima 24º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 18º y mínima 10º
Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 10º
Miércoles 29
Zona Norte: máxima 18º y mínima 4º
Zona Sur: máxima 16º y mínima 4º
Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 6º
Jueves 30
Zona Norte: máxima 22º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 19º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 14º
Dejá tu comentario