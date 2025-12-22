RECIBÍ EL NEWSLETTER
CUPOS EN REFUGIOS

Mides explicó la actuación con el hombre en situación de calle hallado muerto en barrio Sur

Desde el Ministerio de Desarrollo Social, aseguran que el sistema de refugios siempre tiene más plazas disponibles que las solicitudes que recibe a diario.

Foto: Subrayado.&nbsp;

Foto: Subrayado. 

Sin embargo, sí explicaron que, según los datos registrados por la cartera, en el sistema de la última llamada, el equipo realizó un seguimiento de horario diurno y nocturno.

Además, aseguraron que durante la noche se concretó el traslado del hombre a un refugio de 24 horas. Posteriormente a esto, no se registraron nuevas solicitudes en ninguno de los refugios ni llamadas provenientes de vecinos de la zona.

ministerio de educacion y cultura presento propuesta de regulacion del sistema de ensenanza terciaria privada
Desde el Mides, indican que es importante resaltar que toda persona que solicita o acepta ir a un refugio obtiene rápidamente un cupo. El ministerio dice que garantiza que en el sistema siempre hay más plazas disponibles que solicitudes.

