Mides explicó la actuación con el hombre en situación de calle hallado muerto en barrio Sur

Foto: Subrayado.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) indicaron que, por el momento, no realizarán declaraciones sobre el caso del hombre en situación de calle y con problemas de salud que fue encontrado muerto en el barrio Sur de Montevideo.

Sin embargo, sí explicaron que, según los datos registrados por la cartera, en el sistema de la última llamada, el equipo realizó un seguimiento de horario diurno y nocturno.

Además, aseguraron que durante la noche se concretó el traslado del hombre a un refugio de 24 horas. Posteriormente a esto, no se registraron nuevas solicitudes en ninguno de los refugios ni llamadas provenientes de vecinos de la zona.

Desde el Mides, indican que es importante resaltar que toda persona que solicita o acepta ir a un refugio obtiene rápidamente un cupo. El ministerio dice que garantiza que en el sistema siempre hay más plazas disponibles que solicitudes.

