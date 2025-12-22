RECIBÍ EL NEWSLETTER
VEDA PRECAUTORIA

Dinara prohíbe temporalmente la extracción y comercialización de mejillones y berberechos procedentes de Rocha

La Dirección Nacional de Recursos Acuáticos establece la veda precautoria hasta nueva disposición. La restricción no comprende el consumo de almejas, pescados, calamares ni camarones, incluido el consumo de almejas procedentes de Barra del Chuy.

MGAP

MGAP

La Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) dispuso la prohibición temporal de extracción, comercialización y transporte de moluscos bivalvos, específicamente mejillones y berberechos, provenientes del departamento de Rocha, hasta nueva disposición.

"La medida se adopta tras los análisis realizados a moluscos bivalvos extraídos en la zona, los cuales arrojaron resultado positivo a toxina diarreica en berberechos. En cambio, los estudios efectuados en almejas procedentes del mismo departamento resultaron negativos", indica el comunicado.

Y agrega: "Considerando los riesgos potenciales para la salud humana, las áreas técnicas de DINARA recomendaron la implantación de esta veda precautoria, en línea con las facultades establecidas en el Decreto Nº 115/018, que habilita la adopción de medidas en situaciones de emergencia sanitaria".

La restricción no comprende el consumo de almejas, pescados, calamares ni camarones, incluido el consumo de almejas procedentes de Barra del Chuy.

El organismo recuerda que toda infracción a esta disposición será pasible de sanciones conforme a lo previsto por la Ley Nº 19.175.

