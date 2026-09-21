El trío humorístico Midachi, integrado por Miguel del Sel, Dady Brieva y el Chino Volpato, volverá a los escenarios con una serie de presentaciones que marcará "La despedida".
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Midachi se despide después de más de cuatro décadas de humor el 14 de noviembre en el Antel Arena
El emblemático trío humorístico de Miguel del Sel, Dady Brieva y el Chino Volpato vuelve a los escenarios con "La despedida". Las entradas están a la venta a través de Tickantel desde los 1.500 a los 6.500 pesos.
Hablaron con Subrayado sobre la función que los traerá nuevamente a Uruguay el 14 de noviembre a las 21 horas en el Antel Arena, en la que será su primera vez en ese complejo con un espectáculo de dos horas y cuarto.
Los humoristas contaron que la despedida estaba prevista antes de la pandemia, después vino el Covid y los planes se pospusieron varios años. Luego, se fue diluyendo la idea de una despedida hasta que en noviembre de 2025 resurgió la propuesta de cierre de carrera.
La primera mañana fue muy uruguaya en la casa de Gran Hermano: folclore para despabilar
El espectáculo se estrenó en Buenos Aires con éxito. En Uruguay, es producido por Piano Piano. El show recorrerá los mejores sketchs, personajes y momentos más emblemáticos de su carrera. Para eso, hicieron una pesquisa en redes sociales para tener lo más visto, por ejemplo, el clásico sketch del boliche bailable.
Las entradas están a la venta a través de Tickantel desde los 1.500 a los 6.500 pesos.
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