Midachi se despide después de más de cuatro décadas de humor el 14 de noviembre en el Antel Arena

El trío humorístico Midachi, integrado por Miguel del Sel, Dady Brieva y el Chino Volpato, volverá a los escenarios con una serie de presentaciones que marcará "La despedida".

Hablaron con Subrayado sobre la función que los traerá nuevamente a Uruguay el 14 de noviembre a las 21 horas en el Antel Arena, en la que será su primera vez en ese complejo con un espectáculo de dos horas y cuarto.

Los humoristas contaron que la despedida estaba prevista antes de la pandemia, después vino el Covid y los planes se pospusieron varios años. Luego, se fue diluyendo la idea de una despedida hasta que en noviembre de 2025 resurgió la propuesta de cierre de carrera.

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El espectáculo se estrenó en Buenos Aires con éxito. En Uruguay, es producido por Piano Piano. El show recorrerá los mejores sketchs, personajes y momentos más emblemáticos de su carrera. Para eso, hicieron una pesquisa en redes sociales para tener lo más visto, por ejemplo, el clásico sketch del boliche bailable.

Las entradas están a la venta a través de Tickantel desde los 1.500 a los 6.500 pesos.