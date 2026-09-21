El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó la advertencia amarilla por vientos fuertes y persistentes hasta la hora cero del martes 22 de setiembre.
Inumet actualizó la advertencia amarilla por vientos fuertes y persistentes para la zona costera
El área será afectada por vientos sostenidos del sector sur con velocidades entre 40-60 km/h y rachas que pueden alcanzar los 80 km/h.
El área será afectada por vientos sostenidos del sector sur con velocidades entre 40-60 km/h y rachas que pueden alcanzar los 80 km/h.
Principales localidades afectadas:
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- Canelones: Todo el departamento.
- Colonia: Carmelo, Colonia Valdense, Colonia del Sacramento, Conchillas, El Semillero, Estanzuela, Gil, Juan Lacaze, La Paz, Los Pinos, Nueva Helvecia, Radial Conchillas, Rosario, Santa Ana y Tarariras.
- Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Cardal, Casupá, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Independencia, Mendoza, Mendoza Chico, Reboledo y San Gabriel.
- Lavalleja: Blanes Viale, Colón, Estación Solís, Gaetán, La Coronilla, Mariscala, Minas, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo, Villa Serrana y Villa del Rosario.
- Maldonado: Todo el departamento.
- Montevideo: Todo el departamento.
- Rocha: 18 de Julio, 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Barrio Torres, Cabo Polonio, Capacho, Castillos, Chuy, La Esmeralda, La Paloma, La Pedrera, Lascano, Palmares de Castillos, Palmares de la Coronilla, Puente Valizas, Puerto de los Botes, Puimayén, Punta del Diablo, Rocha, San Luis Al Medio y Velázquez.
- San José: Capurro, Ciudad del Plata, Ecilda Paullier, Juan Soler, Kiyú-Ordeig, Libertad, Mal Abrigo, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, Rodríguez, San José de Mayo y Villa María.
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