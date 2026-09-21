La primera mañana fue muy uruguaya en la casa de Gran Hermano: folclore para despabilar

La primera mañana en la casa de Gran Hermano.

Los participantes de Gran Hermano Uruguay no tendrán mates para todos, pero empezaron su primer día en la casa de forma muy uruguaya: con folclore para despertar y despabilarse.

Un amanecer lento, sin reloj, pero con la música a todo volumen y el "buen día" de Gran Hermano.

En seguida, unos pasos de baile con "Cuando canta el gallo azul" de Jazmín y Laura.

Después, un poco de yoga en el jardín, con Facundo y Tai guiados por Acevedo.

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