Los participantes de Gran Hermano Uruguay no tendrán mates para todos, pero empezaron su primer día en la casa de forma muy uruguaya: con folclore para despertar y despabilarse.
La primera mañana fue muy uruguaya en la casa de Gran Hermano: folclore para despabilar
"Cuando canta el gallo azúl" terminó por despertar a algunos de los participantes. Otros, aprovecharon el jardín para una clase de yoga con Acevedo.
Un amanecer lento, sin reloj, pero con la música a todo volumen y el "buen día" de Gran Hermano.
En seguida, unos pasos de baile con "Cuando canta el gallo azul" de Jazmín y Laura.
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Después, un poco de yoga en el jardín, con Facundo y Tai guiados por Acevedo.
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