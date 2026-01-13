MGAP solicitó corrimientos de vencimientos al BPS y autoriza pastoreo en rutas nacionales por sequía, anunció Fratti

El ministro de Ganadería, Alfredo Fratti , anunció medidas para el sector agropecuaria en respuesta al déficit hídrico que sufre parte del país.

“No hay datos objetivos para declarar la emergencia agropecuaria. Obviamente que sabemos que hay daño por estrés hídrico y hemos terminado de solicitar de correr los vencimientos para enero de BPS. Podíamos pedir seis meses, y lo que estamos pidiendo a BPS es que esto de ahora se corra para mayo y lo de mayo para julio para que no se monte uno arriba del otro”.

Las medidas abarcan a departamentos de Maldonado, Rocha, Canelones, Lavalleja, Florida, San José, Colonia y Montevideo. “Aparte vamos a autorizar el pastoreo en calles para rutas nacionales en estos departamentos. Que tengan cuidado los automotores pero es imprescindible en estos momentos. No sabemos para adelante qué es lo que va a pasar, no descartamos medidas pero hoy estamos con estas”, indicó Fratti.

La próxima semana el Banco República anunciará otras medidas para los mismos departamentos.

En la granja no se descarta "estudiar alguna medida específica" dado que algunos "han pedido la producción". "También para los pequeños ganaderos estamos pensando que de continuarse esta situación estamos tomando alguna medida específica".

"Inumet estuvo presente, nos dice que probablemente el jueves pueda haber alguna precipitación, pero sin mayor envergadura, y no se está previendo para este mes más lluvias que estas que podrían ocurrir. Así que de futuro no sabemos qué va a pasar. Hoy esta es la foto que tenemos. Seguramente a fin de mes o al retorno del viaje a China tendremos que evaluar nuevamente", agregó el ministro.

También se autorizó a gremiales a utilizar fondos rotatorios ante la situación de pequeños productores y con problemas de forraje.

"Coincidimos tener un protocolo a futuro para no andar viendo las medidas que tenemos que tomar", dijo.

Desde Colonización resolvieron "un crédito de 2.000 dólares", para que productores familiares puedan comprar forrajes como alumbramiento de agua, sostuvo Henry Rodríguez, presidente de la institución. Son unos 2000 productores los que pueden ser beneficiarios de esto en el sur del país.

Las medidas acordadas este martes: