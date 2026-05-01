MGAP estableció nuevas acciones de prevención y vigilancia ante posible aparición de productos químicos en la carne

Ante la detección de residuos de medicamentos veterinarios, plaguicidas y contaminantes ambientales en productos de origen animal, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) indicó a través de un decreto que podrá realizar interdicciones sanitarias preventivas, inspecciones y otros procedimientos de análisis para descartar contaminaciones.

El primer artículo expresa que estas acciones podrán hacerse en animales, productos y subproductos de origen animal, también en raciones, forrajes y productos veterinarios utilizados por el productor.

También, señala que los predios con animales con destino a faena, que tengan presencia de compuestos prohibidos o residuos de medicamentos veterinarios o contaminantes por encima de los límites permitidos, podrán ser sancionados e investigados en forma preventiva por parte de la División de Sanidad Animal.

Luego del informe se acreditará si el predio cumple con las exigencias sanitarias previstas para el correcto uso de los medicamentos veterinarios.

En caso contrario, serán objeto de diversos controles. También, está previsto que la persona propietaria o tenedora de animales con resultados positivos de contaminación, será responsable por los incumplimientos constatados y deberá llevar a cabo acciones correctivas y preventivas en su establecimiento para volver a condiciones seguras.