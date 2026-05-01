Audiencia judicial el jueves por presuntos incumplimientos de Moisés Martínez en arresto domiciliario

Moisés Martínez deberá comparecer el jueves en una audiencia judicial por presuntos incumplimientos de las medidas dispuestas en su contra, mientras cumple arresto domiciliario total. Fuentes judiciales dijeron a Subrayado que el imputado salió tres veces de su casa, según el registro de la tobillera electrónica.

La Justicia había sustituido la prisión preventiva por el arresto domiciliario total, pero tras estas situaciones se abrió un expediente para investigar los posibles incumplimientos.

Este viernes, Martínez está siendo atendido en la policlínica de Capitán Tula, en Piedras Blancas, luego de ingerir pastillas. Su hermana aseguró que intentó suicidarse.

El 20 de abril, la jueza María Noel Odriozola le concedió el arresto domiciliario a Moisés con "doble sistema de dispositivo electrónico". Para la magistrada, "le sigue rigiendo el estado de inocencia" hasta que la sentencia quede firme. La fiscal del caso, Sabrina Flores, apelará la decisión judicial para que vuelva a prisión.

Durante la audiencia, Moisés abogó ante la jueza para que le otorgara la posibilidad de arresto domiciliario con tobillera electrónica. "Si usted me da la tobillera, yo prometo, juro, mantenerla cargada todo el tiempo. Y así como yo esperé el 27 de mayo cuando mi cuñado va a llamar a la Policía. Voy a esperar y si tengo que volver a la cárcel lo voy a hacer. Lo que quiero es estar más presente con mis hijos, como no he podido estar todo este tiempo. Si es necesario estar encerrado en el cuarto, lo voy a hacer, solo quiero ser un padre más presente".

El 8 de abril, Moisés fue condenado a 12 años de prisión como autor penalmente responsable de un delito de homicidio especialmente agravado por la muerte de su padre, ocurrida el 25 de mayo del año pasado. La fiscal Flores había pedido una pena de 18 años de cárcel.