El senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva dijo que se trata del mayor aumento de la historia de Uruguay como país independiente.
Da Silva sobre aumento de combustibles: "Nadie se atrevió a aumentar 21% en 30 días el precio del gasoil, eso tiene efectos devastadores"
El senador nacionalista dijo a Subrayado que se trata del mayor aumento de la historia de Uruguay como país independiente y que "el gobierno no da la cara porque algo de vergüenza les debe estar quedando".
"Nadie se atrevió a aumentar 21% en 30 días el precio del gasoil, eso tiene efectos devastadores en este momento que estamos al inicio de la zafra de soja. A un cosechador se le incrementa 1.500 pesos la hora en este último mes", destacó.
Y agregó: "Estamos frente a un gobierno que (...) no da la cara porque algo de vergüenza les debe estar quedando porque nadie se atrevió a tener un golpe devastador para toda la cadena productiva como la que está impulsando el gobierno de Yamandú Orsi y el Frente Amplio".
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