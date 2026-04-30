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ECONOMÍA

Da Silva sobre aumento de combustibles: "Nadie se atrevió a aumentar 21% en 30 días el precio del gasoil, eso tiene efectos devastadores"

El senador nacionalista dijo a Subrayado que se trata del mayor aumento de la historia de Uruguay como país independiente y que "el gobierno no da la cara porque algo de vergüenza les debe estar quedando".

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El senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva dijo que se trata del mayor aumento de la historia de Uruguay como país independiente.

"Nadie se atrevió a aumentar 21% en 30 días el precio del gasoil, eso tiene efectos devastadores en este momento que estamos al inicio de la zafra de soja. A un cosechador se le incrementa 1.500 pesos la hora en este último mes", destacó.

Y agregó: "Estamos frente a un gobierno que (...) no da la cara porque algo de vergüenza les debe estar quedando porque nadie se atrevió a tener un golpe devastador para toda la cadena productiva como la que está impulsando el gobierno de Yamandú Orsi y el Frente Amplio".

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