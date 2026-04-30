Da Silva sobre aumento de combustibles: "Nadie se atrevió a aumentar 21% en 30 días el precio del gasoil, eso tiene efectos devastadores"

El senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva dijo que se trata del mayor aumento de la historia de Uruguay como país independiente.

"Nadie se atrevió a aumentar 21% en 30 días el precio del gasoil, eso tiene efectos devastadores en este momento que estamos al inicio de la zafra de soja. A un cosechador se le incrementa 1.500 pesos la hora en este último mes", destacó.

Y agregó: "Estamos frente a un gobierno que (...) no da la cara porque algo de vergüenza les debe estar quedando porque nadie se atrevió a tener un golpe devastador para toda la cadena productiva como la que está impulsando el gobierno de Yamandú Orsi y el Frente Amplio".

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