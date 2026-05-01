Moisés Martínez ingirió medicamentos con el objetivo de autoeliminarse, aseguró su hermana, y fue trasladado

Moisés Martínez, el joven de 28 años que se encuentra en arresto domiciliario con tobillera electrónica tras ser condenado a 12 años de cárcel por el homicidio de su padre tras años de abusos y agresiones en el ámbito familiar, ingirió medicamentos con el objetivo de autoeliminarse, aseguró su hermana, y fue trasladado este viernes a un centro de salud para recibir atención médica.

De acuerdo a la información a la que accedió Subrayado del entorno del joven, familiares llamaron a la Policía para alertar a las autoridades por un intento de autoeliminación mediante la ingesta de fármacos. El joven fue trasladado caminando hacia un móvil, que lo llevó desde un complejo de viviendas en Casavalle a la policlínica de Capitán Tula en Piedras Blancas.

Anoche, el programa Todo se Sabe informó sobre un nuevo posible móvil del homicidio de Moisés a su padre. Se indicó que el joven ya sabía de los abusos tiempo atrás y que además hubo desorden y venta de objetos de la casa del hombre después de su muerte y antes de que el cuerpo fuera hallado.

El 20 de abril, la jueza María Noel Odriozola le concedió el arresto domiciliario a Moisés con "doble sistema de dispositivo electrónico". Para la magistrada, "le sigue rigiendo el estado de inocencia" hasta que la sentencia quede firme. La fiscal del caso, Sabrina Flores, apelará la decisión judicial para que vuelva a prisión.

Durante la audiencia, Moisés abogó ante la jueza para que le otorgara la posibilidad de arresto domiciliario con tobillera electrónica. "Si usted me da la tobillera, yo prometo, juro, mantenerla cargada todo el tiempo. Y así como yo esperé el 27 de mayo cuando mi cuñado va a llamar a la Policía. Voy a esperar y si tengo que volver a la cárcel lo voy a hacer. Lo que quiero es estar más presente con mis hijos, como no he podido estar todo este tiempo. Si es necesario estar encerrado en el cuarto, lo voy a hacer, solo quiero ser un padre más presente".

El 8 de abril, Moisés fue condenado a 12 años de prisión como autor penalmente responsable de un delito de homicidio especialmente agravado por la muerte de su padre, ocurrida el 25 de mayo del año pasado. La fiscal Flores había pedido una pena de 18 años de cárcel.