MGAP anunció cinco medidas tras devolución de contenedor con carne con residuos veterinarios desde China

China devolvió contenedor de carne a Uruguay porque tenía residuos de medicamentos veterinarios, ante esto el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca resolvió implementar cinco medidas para prevenir futuros errores.

Las medidas son “integrales y de carácter inmediato”, indicó la cartera. El garrapaticida encontrado estaba por encima de los niveles autorizados en carne bovina exportada por Uruguay. Las autoridades confirmaron que China no suspendió a las plantas frigoríficas involucradas, pero exigió un informe técnico en un plazo de 45 días.

-Respuesta formal y técnica a China.

El MGAP enviará a la Administración General de Aduanas de China un informe y, en paralelo, comunicará oficialmente las medidas al embajador de la República Popular China en Uruguay. “Es una cuestión de respeto y seriedad con el mercado chino”, dijo Carámbula.

-Campaña nacional de comunicación y capacitación

El ministerio reforzará junto al Instituto Nacional de Carnes (INAC), una campaña de información dirigida a toda la cadena cárnica (productores, técnicos y plantas) sobre el uso responsable de medicamentos veterinarios contra la garrapata y el cumplimiento obligatorio de los tiempos de espera antes de enviar animales a faena. “Es comunicación, es formación y es capacitación”, señaló el ministro interino.

Aumento de muestreos en planta frigorífica.

La cartera incrementará el muestreo oficial de carne para detectar residuos de garrapaticidas, con foco particular en fluazurón, el principio activo involucrado en las detecciones. Esta intensificación será del orden del 20%, y priorizará zonas del país con mayor prevalencia de garrapata, informó el director de Industria Animal, Diego Domínguez.

Fortalecimiento del régimen de sanciones.

El MGAP actualizó las sanciones administrativas para los casos en que se detecten residuos por encima de los límites máximos permitidos. La DGSG emitió la Resolución Nº 311/2025, que tipifica como “falta grave” la presencia de residuos de medicamentos veterinarios por encima de los niveles autorizados y habilita la suspensión preventiva de hasta 90 días para el envío de ganado a faena desde los establecimientos involucrados. Además, el uso de productos no autorizados por la División Laboratorios Veterinarios pasa a ser considerado “falta muy grave”, con sanciones más severas.

Implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata.}

El ministerio reafirmó que la instrumentación del Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata es “una política de Estado” y entra ahora en una fase de implementación intensiva a partir de noviembre. El plan apunta a bajar la prevalencia del parásito en las zonas con mayor presencia, sostener el estatus sanitario en las zonas libres y promover buenas prácticas de manejo sanitario bajo un enfoque de “Una Salud”, integrando salud animal, salud humana y ambiente.