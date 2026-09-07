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ASISTENCIA

MGAP anunció apoyos por más de $175.000.000 para productores afectados por el temporal

Desde la cartera indicaron que la asistencia se instrumentará en dos etapas y abarcará a 306 productores; estará financiada a través del Fondo de Fomento de la Granja.

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El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca anunció apoyos por más de $175.000.000 para los productores afectados por el temporal del pasado 18 de julio.

La cartera definió apoyos para 306 productores, por un monto total de $178.499.076, financiados a través del Fondo de Fomento de la Granja (FFG).

El ministro Alfredo Fratti dio a conocer la noticia junto a otros jerarcas en una reunión del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales.

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La asistencia se instrumentará en dos etapas: un apoyo de base no reembolsable de hasta USD 12.000 por productor, sin exigencia de contraprestación, y un apoyo complementario no reembolsable, para quienes registraron daños superiores a ese monto, que podrá alcanzar un máximo de USD 40.000 por productor.

La Emergencia Granjera fue declarada el 21 de julio, tres días después de la turbonada que afectó principalmente a Salto y también a zonas puntuales de Paysandú, Cerro Largo y Artigas.

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