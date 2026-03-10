RECIBÍ EL NEWSLETTER
México incauta dos toneladas de cocaína flotando en el mar frente a costa del Pacífico

El hallazgo ocurrió a unos 370 kilómetros de la costa de México.

Foto: AFP. Incautación de cocaína en México.

Fuerzas federales mexicanas incautaron dos toneladas de cocaína frente a las costas de Acapulco, en el océano Pacífico, informó este lunes la secretaría de Seguridad.

El operativo se realizó a más de 200 millas náuticas (unos 370 km) de la costa de México en momentos en que el presidente estadounidense, Donald Trump, multiplica sus críticas contra el poderío del narcotráfico en este país.

Gracias a "información de inteligencia" y con apoyo de vigilancia aérea, dos embarcaciones militares "aseguraron 80 bultos con aproximadamente dos toneladas de presunta cocaína", detalló el comunicado de Seguridad.

Según imágenes difundidas por las autoridades, la droga flotaba en el mar sin que se observara la presencia de alguna embarcación. La secretaría tampoco informó de presuntos traficantes detenidos.

Desde que Claudia Sheinbaum llegó al poder en octubre de 2024, las autoridades mexicanas "suman más de 60 toneladas" de cocaína incautada en el mar, aseguró el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, al anunciar la operación en X.

El gobierno mexicano ha multiplicado sus acciones contra el narcotráfico en medio de presiones de Trump, quien el pasado sábado en una reunión con una decena de dirigentes conservadores de América Latina reiteró que "los cárteles están dirigiendo México".

Estados Unidos también ha lanzado una agresiva campaña marítima antidrogas. El domingo, Washington informó que un operativo en el Pacífico dejó seis muertos.

Con esa operación anunciada en X por el Comando Sur, ya son más de 150 las personas que han muerto desde septiembre en ataques dirigidos contra embarcaciones de presuntos traficantes en el Pacífico y el Caribe.

FUENTE: AFP.

