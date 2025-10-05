Meteorología cesó advertencia naranja, pero mantiene amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

Meteorología cesó la advertencia naranja, pero mantiene la amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes .

Un frente frío ingresa al país por el litoral oeste, generando tormentas algunas puntualmente fuertes.

En zonas de tormentas podrán registrarse lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes.

Las principales localidades afectadas son:

Cerro Largo: Todo el departamento.

Durazno: Todo el departamento.

Flores: Andresito, Cerro Colorado, Ismael Cortinas, Juan José Castro, La Casilla y Trinidad.

Florida: Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Casupá, Cerro Chato, Florida, Fray Marcos, Goñi, La Cruz, Nico Pérez, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.

Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Colón, Gaetán, Illescas, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, Mariscala, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur, Villa Serrana y Zapicán.

Maldonado: Aiguá y Los Talas.

Paysandú: Todo el departamento.

Río Negro: Algorta, Bellaco, El Ombú, Gartental, General Borges, Grecco, Menafra, Nuevo Berlín, Paso de los mellizos, Sarandí de Navarro, Tres Quintas, Villa María y Young.

Rivera: Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, Cerro Pelado , Cerros de la Calera, La Puente, Las Flores, Minas de Corrales, Moirones, Paso Hospital y Vichadero.

Rocha: 18 de Julio, Aguas Dulces, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Barrio Torres, Capacho, Castillos, Cebollati, Chuy, La Coronilla, La Esmeralda, Lascano, Palmares de Castillos, Palmares de la Coronilla, Puimayen, Punta del Diablo, San Luis Al Medio y Velázquez.

Salto: Albisu, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Garibaldi, Itapebí, Puntas de Valentín, Quintana, Salto, San Antonio y Termas del Daymán.

Tacuarembó: Todo el departamento.

Treinta y Tres: Todo el departamento.