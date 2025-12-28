El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó nuevamente la advertencia por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes para parte del país.
Meteorología volvió a actualizar la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
Son tres los departamentos que tienen localidades bajo advertencia. Se debe a un "frente semi-estacionario" que puede traer tormentas, lluvias, granizo, actividad eléctrica y vientos.
El aviso rige ahora hasta 18:00 y para cuatro departamentos, aunque puede ser modificado antes. Se da por un "frente semi-estacionario afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes. Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios", informó Inumet.
Principales localidades:
Durazno: Baygorria, Centenario y Feliciano.
Actualizan advertencia por tormentas puntualmente fuertes para varios departamentos
Flores: Andresito.
Paysandú: Beisso, Casa Blanca, Chacras de Paysandú, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Guayabos, Guichón, Merinos, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir y Tambores.
Río Negro: Todo el departamento.
Soriano: Mercedes.
Tacuarembó: Achar, Cuchilla de Peralta, Curtina, Paso de los Toros, Piedra Sola y Rincón del Bonete
Dejá tu comentario