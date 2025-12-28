Meteorología volvió a actualizar la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) actualizó nuevamente la advertencia por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes para parte del país.

El aviso rige ahora hasta 18:00 y para cuatro departamentos, aunque puede ser modificado antes. Se da por un "frente semi-estacionario afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes. Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios", informó Inumet.