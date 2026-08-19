Meteorología emitió advertencia amarilla por persistencia de lluvias abundantes para 6 departamentos

Meteorología emitió una advertencia amarilla por persistencia de lluvias abundantes, comienza a regir a la hora 00.00 hasta las 06.00.

" El área será afectada por precipitaciones abundantes, con valores entre 40 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. Podrán estar acompañadas por tormentas aisladas", indica el comunicado.

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Artigas: Todo el departamento.

Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Barrio Hipódromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Cerro de las Cuentas, Fraile Muerto, Getulio Vargas, Isidoro Noblía, La Pedrera, Lago Merín, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Poblado Uruguay, Quebracho, Ramón Trigo, Río Branco, Toledo y Tres Islas.

Paysandú: Tambores.

Rivera: Todo el departamento.

Salto: Arapey, Belén, Biassini, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia Itapebí, Fernández, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, Sarandí de Arapey, Saucedo y Termas del Arapey.

Tacuarembó: Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Caraguata, Clara, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.