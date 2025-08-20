RECIBÍ EL NEWSLETTER
INUMET

Meteorología extendió advertencia amarilla por vientos fuertes y persistentes y modificó su alcance en el territorio

En las localidades bajo advertencia se esperan rachas de vientos de hasta 80 km/h. El alcance es para sur y este del país.

VIENTO-EN-LA-RAMBLA-DE-MONTEVIDEO-FOCO-UY.jpg

La advertencia amarilla por vientos fuertes y persistentes fue modificada por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) en cuanto a su alcance en el territorio del país y extendió su duración hasta las 6:00 de la mañana (en principio era hasta las 21:00).

"Depresión atmosférica afecta al país, generando vientos sostenidos del sector W entre 40-60 km/h, con rachas entre 60-80 km/h. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios", señala el comunicado.

Principales localidades afectadas:

Canelones: Todo el departamento.

Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Alejandro Gallinal, Cardal, Casupa, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Independencia, Mendoza, Mendoza Chico, Reboledo y San Gabriel.

Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Blanes Viale, Colón, Estación Solís, Gaetán, José Pedro Varela, La Coronilla, Mariscala, Minas, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo, Villa Serrana, Villa del Rosario y Zapicán.

Maldonado: Todo el departamento.

Montevideo: Todo el departamento.

Rocha: Todo el departamento.

San José: Capurro, Ciudad del Plata, Kiyú-Ordeig, Libertad, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, Rodríguez, San José de Mayo y Villa María.

Treinta y Tres: Ejido de Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Maria Albina, Treinta y Tres y Villa Sara

image

