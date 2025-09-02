Meteorología emitió una advertencia naranja y extendió la amarilla por tormentas fuertes ; el fenómeno rige hasta la hora 23:00.

Un frente estacionario asociado a una masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas fuertes.

En zonas de tormentas podrá registrarse intensa actividad eléctrica acompañada de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos muy fuertes.

Las principales localidades afectadas por la advertencia naranja son:

Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, La Paloma, Las Palmas, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, San Jorge y Sarandí del Yí.

Florida: Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Cerro Chato y Nico Pérez.

Lavalleja: Aramendía, Colón, Illescas, José Batlle y Ordoñez, Mariscala, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur y Zapicán.

Treinta y Tres: Cerro Chato y Valentines.

Los principales localidades afectadas por la advertencia amarilla son:

Artigas: Paso Campamento y Sequeira.

Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Arévalo, Barrio Hipódromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Cerro de las Cuentas, Esperanza, Fraile Muerto, Getulio Vargas, Isidoro Noblía, La Pedrera, Lago Merín, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Poblado Uruguay, Quebracho, Ramón Trigo, Río Branco, Toledo, Tres Islas y Tupambaé.

Durazno: Baygorria.

Lavalleja: 19 de Junio, José Pedro Varela y Villa Serrana.

Maldonado: Aiguá y Los Talas.

Paysandú: Beisso, Guichón, Merinos y Tambores.

Río Negro: Paso de los mellizos y Sarandí de Navarro.

Rivera: Todo el departamento.

Rocha: 18 de Julio, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Capacho, Cebollati, Chuy, La Coronilla, Lascano, Palmares de la Coronilla, Puimayen, San Luis Al Medio y Velázquez.

Salto: Cayetano, Cerro de Vera, Fernández, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana y Sarandí de Arapey.

Tacuarembó: Todo el departamento.

Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Ejido de Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Isla Patrulla, Maria Albina, Mendizábal, Rincón, Santa Clara de Olimar, Treinta y Tres, Vergara y Villa Sara.