Meteorología cesó la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y emitió una color naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas.
Meteorología cesó la advertencia amarilla y emitió una naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas
El fenómeno que rige hasta la hora 18.30 podrá ocasionar lluvias abundantes en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos muy fuertes.
Una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes y/o severas.
En las zonas afectadas podrán registrarse lluvias abundantes en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos muy fuertes.
Meteorología emitió una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para 3 departamentos
Las principales localidades son:
Colonia: Todo el departamento.
San José: Ecilda Paullier, Juan Soler, Kiyú-Ordeig, Libertad, Mal Abrigo, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, Rodríguez, San José de Mayo y Villa María.
Soriano: Agraciada, Cardona, Chacras de Dolores, Dolores, Egaña, José Enrique Rodó, Palmitas, Risso, Santa Catalina y Villa Soriano.
Dejá tu comentario