Meteorología cesó la advertencia amarilla y emitió una naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas

Meteorología cesó la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y emitió una color naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas.

Una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes y/o severas.

En las zonas afectadas podrán registrarse lluvias abundantes en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos muy fuertes.

Las principales localidades son: Colonia: Todo el departamento. San José: Ecilda Paullier, Juan Soler, Kiyú-Ordeig, Libertad, Mal Abrigo, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, Rodríguez, San José de Mayo y Villa María. Soriano: Agraciada, Cardona, Chacras de Dolores, Dolores, Egaña, José Enrique Rodó, Palmitas, Risso, Santa Catalina y Villa Soriano. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Inumet_/status/2018778347296215103&partner=&hide_thread=false Advertencia meteorológica naranja por Tormentas fuertes y puntualmente severas

Se actualizará a las 18:30 o ante cambios significativos



Más info: https://t.co/zY2u8OFmLu pic.twitter.com/9HOropwJTt — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) February 3, 2026