Meteorología emitió advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes

Meteorología emitió una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes hasta la hora 22:00.
El fenómeno que rige hasta la hora 22:00 afecta los departamentos de Lavalleja y Maldonado.
Una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país generando tormentas algunas puntualmente fuertes.
En zonas de tormentas podrá registrarse intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.
Las principales localidades afectadas son:
Lavalleja: Blanes Viale, Estación Solís, Gaetán, La Coronilla, Minas, San Francisco de las Sierras, Villa Serrana y Villa del Rosario.
Maldonado: El Edén y Nueva Carrara.
