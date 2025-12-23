RECIBÍ EL NEWSLETTER
AFECTA DOS DEPARTAMENTOS

Meteorología emitió advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes

El fenómeno que rige hasta la hora 22:00 afecta los departamentos de Lavalleja y Maldonado.

Una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país generando tormentas algunas puntualmente fuertes.

En zonas de tormentas podrá registrarse intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.

Meteorología prevé un "río atmosférico" en Uruguay, con lluvias y tormentas aisladas

Las principales localidades afectadas son:

Lavalleja: Blanes Viale, Estación Solís, Gaetán, La Coronilla, Minas, San Francisco de las Sierras, Villa Serrana y Villa del Rosario.

Maldonado: El Edén y Nueva Carrara.

