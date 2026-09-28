La doble advertencia naranja y amarilla de Meteorología rige para el norte del país, con mal tiempo, lluvias y tormentas desde el sábado de noche.
Doble advertencia naranja y amarilla de Meteorología por tormentas fuertes y severas
El mal tiempo sigue en el norte del país y Meteorología publica desde el mediodía una doble advertencia naranja y amarilla por tormentas fuertes y severas. Los detalles.
Este lunes al mediodía se actualizó el llamado de atención y quedó una advertencia naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas en una zona que alcanza a los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú, Tacuarembó y Rivera, (ver mapa abajo).
“El área será afectada por tormentas fuertes y/o severas. Podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos periodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica”, dice el informe oficial.
Advertencia naranja de Meteorología por tormentas fuertes y puntualmente severas
Advertencia amarilla
Según Meteorología, en esta zona persisten las tormentas puntualmente fuertes: “El área será afectada por tormentas fuertes. Podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos periodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica”.
Ambas advertencias se actualizarán a la hora 15 o ante cambios significativos en el pronóstico.
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