Meteorología cesó la advertencia naranja y extendió la amarilla por tormentas puntualmente fuertes; rige hasta la hora 23.30.
Meteorología cesó la advertencia naranja y extendió la amarilla por tormentas puntualmente fuertes
El fenómeno que afecta siete departamentos puede ocasionar ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes.
"Un frente cálido afecta el país generando tormentas algunas puntualmente fuertes. En zonas de tormentas se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes", indica el comunicado.
Las principales localidades afectadas son:
Cesó la advertencia naranja de Meteorología y queda una amarilla por tormentas puntualmente fuertes
Artigas: Paso Campamento y Sequeira.
Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Arévalo, Barrio Hipódromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de Medina, Cerro de las Cuentas, Fraile Muerto, Isidoro Noblía, La Pedrera, Las Cañas, Melo, Quebracho, Ramón Trigo, Toledo y Tres Islas.
Durazno: Blanquillo y La Paloma.
Paysandú: Tambores.
Rivera: Todo el departamento.
Salto: Biassini, Cayetano, Cerro de Vera, Fernández, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín y Sarandí de Arapey.
Tacuarembó: Todo el departamento.
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