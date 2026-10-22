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HASTA LAS 22.30

Meteorología cesó la advertencia naranja y extendió la amarilla para 6 departamentos

La advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes rige hasta la hora 22.30.

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Meteorología cesó la advertencia naranja y extendió la amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes.

El fenómeno que rige hasta la hora 22.30 podrá estar acompañado por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

Las principales localidades afectadas son:

rige doble advertencia por tormentas fuertes y puntualmente severas y lluvias abundantes
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Rige doble advertencia por tormentas fuertes y puntualmente severas y lluvias abundantes

Artigas: Todo el departamento.

Paysandú: Beisso, Casa Blanca, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho, Tambores y Termas de Guaviyú.

Río Negro: Algorta.

Rivera: Lagos del Norte, Masoller, Paso Ataques y Tranqueras.

Salto: Todo el departamento.

Tacuarembó: Arerungua, Balneario Iporá, Curtina, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Piedra Sola, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

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