Meteorología cesó la advertencia naranja y extendió la amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes.
Meteorología cesó la advertencia naranja y extendió la amarilla para 6 departamentos
La advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes rige hasta la hora 22.30.
El fenómeno que rige hasta la hora 22.30 podrá estar acompañado por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.
Las principales localidades afectadas son:
Rige doble advertencia por tormentas fuertes y puntualmente severas y lluvias abundantes
Artigas: Todo el departamento.
Paysandú: Beisso, Casa Blanca, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho, Tambores y Termas de Guaviyú.
Río Negro: Algorta.
Rivera: Lagos del Norte, Masoller, Paso Ataques y Tranqueras.
Salto: Todo el departamento.
Tacuarembó: Arerungua, Balneario Iporá, Curtina, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Piedra Sola, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.
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