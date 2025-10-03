Nueva actualización de Meteorología por tormentas puntualmente fuertes; afecta a siete departamentos

Meteorología actualizó la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes ; el fenómeno rige hasta la hora 21:30.

Un frente semi-estacionario afecta el país generando tormentas algunas puntualmente fuertes. En las zonas afectadas podrán registrarse lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes.

Las principales localidades bajo advertencia son:

Artigas: Bernabé Rivera, Javier de Viana, Paso Campamento, Sequeira y Topador.

Cerro Largo: Arévalo.

Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo y La Paloma.

Paysandú: Tambores.

Rivera: Amarillo, Cerro Pelado , Cerros de la Calera, Lagos del Norte, Las Flores, Masoller, Minas de Corrales, Moirones, Paso Ataques y Tranqueras.

Salto: Cayetano, Cerro de Vera, Fernández, Migliaro, Quintana y Sarandí de Arapey.

Tacuarembó: Todo el departamento.