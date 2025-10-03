Meteorología actualizó la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes; el fenómeno rige hasta la hora 21:30.
Nueva actualización de Meteorología por tormentas puntualmente fuertes; afecta a siete departamentos
El fenómeno que se extiende hasta la hora 21:30 podrá registrar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes.
Un frente semi-estacionario afecta el país generando tormentas algunas puntualmente fuertes. En las zonas afectadas podrán registrarse lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes.
Las principales localidades bajo advertencia son:
Meteorología volvió a actualizar la alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes
Artigas: Bernabé Rivera, Javier de Viana, Paso Campamento, Sequeira y Topador.
Cerro Largo: Arévalo.
Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo y La Paloma.
Paysandú: Tambores.
Rivera: Amarillo, Cerro Pelado , Cerros de la Calera, Lagos del Norte, Las Flores, Masoller, Minas de Corrales, Moirones, Paso Ataques y Tranqueras.
Salto: Cayetano, Cerro de Vera, Fernández, Migliaro, Quintana y Sarandí de Arapey.
Tacuarembó: Todo el departamento.
