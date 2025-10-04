Intentó ingresar droga a la cárcel pero la perra de la Brigada Antidrogas la delató y terminó condenada

Una mujer de 24 años fue condenada tras pretender ingresar marihuana a la cárcel de Campanero en Lavalleja y ser detectada por la perra Dina durante la revisión de la visita a la Unidad Nº 17 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

La revisión realizada por la perra de la Brigada Departamental Antidrogas indicó en dos oportunidades que la mujer traía sustancias estupefacientes ocultas entre sus pertenencias. La persona accedió a entregar el envoltorio con marihuana y quedó detenida.

La mujer fue puesta a disposición de la fiscal de Lavalleja de 1º turno, Beatriz Protesoni, que tras la audiencia judicial logró la condena de G.P.R.F. a dos años de cárcel por un delito de suministro de sustancia estupefaciente en grado de tentativa en las inmediaciones de un recinto carcelario.

