Una mujer de 24 años fue condenada tras pretender ingresar marihuana a la cárcel de Campanero en Lavalleja y ser detectada por la perra Dina durante la revisión de la visita a la Unidad Nº 17 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).
Intentó ingresar droga a la cárcel pero la perra de la Brigada Antidrogas la delató y terminó condenada
La mujer de 24 años fue detenida y la Justicia la envió a prisión por dos años por suministro de sustancia estupefaciente en grado de tentativa en las inmediaciones de un recinto carcelario.
La revisión realizada por la perra de la Brigada Departamental Antidrogas indicó en dos oportunidades que la mujer traía sustancias estupefacientes ocultas entre sus pertenencias. La persona accedió a entregar el envoltorio con marihuana y quedó detenida.
La mujer fue puesta a disposición de la fiscal de Lavalleja de 1º turno, Beatriz Protesoni, que tras la audiencia judicial logró la condena de G.P.R.F. a dos años de cárcel por un delito de suministro de sustancia estupefaciente en grado de tentativa en las inmediaciones de un recinto carcelario.
Seguí leyendo
Encontraron el auto en el que se trasladaban delincuentes que atacaron frente al exComcar; dentro había vainas
Lo más visto
MADRUGADA DEL DOMINGO
"Va a explotar, hay que estar atentos ya que puede registrarse algún evento importante de tormentas fuertes", anunció Nubel Cisneros
INUMET
Una advertencia por tormentas puntualmente fuertes rige para localidades de seis departamentos
CRÍMENES EN MONTEVIDEO
Tres homicidios en Casabó: asesinaron a tiros a hombres de 23, 49 y 68 años
Policiales
"Corrimos buscando un lugar donde escondernos", dijo una joven que presenció balacera donde ensayaba su comparsa
CANELONES
Dejá tu comentario