Meteorología extendió hasta la hora 17:30 la advertencia por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes.
Rige nueva actualización por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
En las zonas afectadas podrán registrarse lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes.
Un frente frío ingresa al país por el litoral oeste, generando tormentas algunas puntualmente fuertes.
En las zonas afectadas podrán registrarse lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes.
Meteorología cesó advertencia naranja, pero mantiene amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
Las principales localidades comprendidas por la advertencia amarilla son:
Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Arévalo, Barrio Hipódromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Cerro de las Cuentas, Esperanza, Fraile Muerto, Getulio Vargas, La Pedrera, Lago Merín, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Poblado Uruguay, Quebracho, Ramón Trigo, Río Branco, Toledo, Tres Islas y Tupambaé.
Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo, Centenario, La Paloma, Las Palmas, Rossell y Rius, San Jorge y Sarandí del Yí.
Florida: Cerro Chato y Nico Pérez.
Lavalleja: Aramendía, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela y Zapicán.
Paysandú: Beisso, Cerro Chato, Chapicuy, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Quebracho, Tambores y Termas de Guaviyú.Río Negro : Algorta, Paso de los mellizos y Sarandí de Navarro.
Rocha: Cebollati.
Salto: Albisu, Campo de Todos, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Puntas de Valentín, Salto, San Antonio, Saucedo y Termas del Daymán.
Tacuarembó: Achar, Arerungua, Caraguata, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso de los Toros, Piedra Sola, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Rincón del Bonete, San Gregorio de Polanco, Sauce de Batoví y Tambores.
Treinta y Tres: Todo el departamento.
Dejá tu comentario