RECIBÍ EL NEWSLETTER
HASTA LA HORA 17:30

Rige nueva actualización por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

En las zonas afectadas podrán registrarse lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes.

lluvia-paraguas-lluvias-tormentas-montevideo

Un frente frío ingresa al país por el litoral oeste, generando tormentas algunas puntualmente fuertes.

En las zonas afectadas podrán registrarse lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes.

meteorologia ceso advertencia naranja, pero mantiene amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
Seguí leyendo

Meteorología cesó advertencia naranja, pero mantiene amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

Las principales localidades comprendidas por la advertencia amarilla son:

Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Arévalo, Barrio Hipódromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Cerro de las Cuentas, Esperanza, Fraile Muerto, Getulio Vargas, La Pedrera, Lago Merín, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Poblado Uruguay, Quebracho, Ramón Trigo, Río Branco, Toledo, Tres Islas y Tupambaé.

Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo, Centenario, La Paloma, Las Palmas, Rossell y Rius, San Jorge y Sarandí del Yí.

Florida: Cerro Chato y Nico Pérez.

Lavalleja: Aramendía, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela y Zapicán.

Paysandú: Beisso, Cerro Chato, Chapicuy, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Quebracho, Tambores y Termas de Guaviyú.Río Negro : Algorta, Paso de los mellizos y Sarandí de Navarro.

Rocha: Cebollati.

Salto: Albisu, Campo de Todos, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Puntas de Valentín, Salto, San Antonio, Saucedo y Termas del Daymán.

Tacuarembó: Achar, Arerungua, Caraguata, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso de los Toros, Piedra Sola, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Rincón del Bonete, San Gregorio de Polanco, Sauce de Batoví y Tambores.

Treinta y Tres: Todo el departamento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Inumet_/status/1974890356505280880&partner=&hide_thread=false
Temas de la nota

Lo más visto

Diego Rivero Camanduli vía Isla Brum
CECOED SE REÚNE ESTE DOMINGO

Temporal en Paysandú: ráfagas de 152 km/h causaron voladuras de techos, caída de árboles y varios daños
CANELONES

"Pueblo de casas pintadas": un proyecto que comenzó en 2020 y que con 27 murales embellece San Ramón
SAN CARLOS

Un choque entre una moto y un auto dejó una joven de 20 años fallecida y otra de 24 herida
INUMET

Una advertencia por tormentas puntualmente fuertes rige para localidades de seis departamentos
CORTE ELECTORAL DEFINIRÁ LA PRÓXIMA SEMANA

"Si a mí me sacaran la ciudadanía, a cualquier intendente, presidente de la República, se le podría sacar", afirmó Besozzi

Te puede interesar

Imputaron por omisión de asistencia al conductor que protagonizó siniestro fatal en San Carlos
ARRESTO DOMICILIARIO TOTAL

Imputaron por omisión de asistencia al conductor que protagonizó siniestro fatal en San Carlos
Temporal Paysandú: 7.000 personas afectadas, 1.700 servicios de energía eléctrica dañados, voladuras de techos y caída de árboles
ACTUALIZACIÓN

Temporal Paysandú: 7.000 personas afectadas, 1.700 servicios de energía eléctrica dañados, voladuras de techos y caída de árboles
Peñarol recibe a Danubio desde la hora 18:00 en busca de sumar puntos y acercarse a Nacional en la Tabla Anual
CAMPEÓN DEL SIGLO

Peñarol recibe a Danubio desde la hora 18:00 en busca de sumar puntos y acercarse a Nacional en la Tabla Anual

Dejá tu comentario